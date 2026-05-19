Hombres y mujeres no escuchan igual: las hormonas afectan la audición de diversas maneras a lo largo de la vida

Archivo - Escuchar, sorda, sordera, oído, mujer - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KHOSRORK - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

A lo largo de la historia de la medicina, los hombres han sido generalmente el objeto de estudio, y los resultados se han generalizado a las mujeres. Sin embargo, existen diferencias entre los sexos en muchos aspectos de la percepción humana. En la última década, los científicos han comenzado a reconocer estas diferencias y sus efectos en la salud.

Las hormonas influyen en el comportamiento de las células cerebrales, incluidas las áreas que procesan la audición, según afirma un trabajo de la Universidad de Maryland (Estados Unidos).

En consonancia con este avance, Anhelina Bilokon, de la Universidad de Maryland, presenta este trabajo sobre la variabilidad auditiva dependiente del sexo en la 190.ª Reunión de la Sociedad Acústica de América, que se celebra del 11 al 15 de mayo en Philadelphia (Estados Unidos).

"La audición es muy precisa y sensible, y por eso, incluso pequeños cambios hormonales en las áreas que regulan y procesan el sonido pueden tener un efecto", detalla Bilokon. "Cuando los niveles hormonales cambian o fluctúan, las estructuras y los procesos que sustentan la audición también pueden cambiar y fluctuar".

En pruebas auditivas sencillas, los hombres muestran un declive más temprano y gradual, mientras que las mujeres experimentan fluctuaciones regulares cada mes durante la menstruación y cambios bruscos en la menopausia. Al reanalizar los datos auditivos existentes, el trabajo de Bilokon se centra no solo en la capacidad auditiva de las personas, sino también en cómo estos procesos cambian e interactúan con otros eventos biológicamente significativos a lo largo del tiempo.

"La audición no está exenta de la influencia de otros aspectos biológicos de la salud humana", destaca. Dado que estas variaciones son cruciales para comprender los indicadores del deterioro auditivo, Bilokon anima a sus colegas a considerar las diferencias de sexo y los efectos hormonales de forma más integral en sus estudios. Además de presentar evidencia de variabilidad auditiva dependiente del sexo, el trabajo de Bilokon describe cómo estudios adicionales pueden comprender mejor estas diferencias, que van más allá de la simple detección de sonidos.

"Existen directrices bien establecidas para el estudio de las diferencias sexuales que provienen de campos afines, y espero que nuestros esfuerzos a lo largo del tiempo proporcionen enfoques sobre el comportamiento auditivo que puedan adaptarse fácilmente a diferentes laboratorios", relata Bilokon.

En definitiva, conocer las diferencias auditivas entre los sexos proporcionará información valiosa para tratar y controlar la pérdida auditiva de una manera más personalizada, no solo para las mujeres.

"Este trabajo consiste en mejorar nuestra comprensión de la audición para todos. Al reconocer simplemente las diferencias biológicas reales, podemos orientar nuestro enfoque científico hacia diagnósticos más precisos y una mejor atención", comenta Bilokon.