De hobby a superpoder laboral: cómo tu tiempo libre te hace más creativo en el trabajo

¿Alguna vez has sentido que tu tiempo libre se va sin dejarte nada, entre series, redes sociales o tareas pendientes? Lo curioso es que la manera en que eliges vivir esos momentos puede afectar mucho más que tu descanso: incluso tu trabajo puede salir ganando.

Un equipo de investigadores decidió explorar cómo pequeñas acciones en tu tiempo libre pueden impactar tu creatividad y sentido de propósito en el trabajo. Lo que descubrieron demuestra que involucrarse activamente en tus hobbies puede convertirse en un verdadero “superpoder” laboral. Aunque, no todos los hobbies son iguales.

EL TIEMPO LIBRE PUEDE NO SOLO POTENCIAR TU DESCANSO

Investigadores de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) y la Universidad Erasmus de Róterdam (Países Bajos) ha explorado cómo la "creación de tiempo libre" (dar forma intencional a su tiempo libre mediante el establecimiento de objetivos, el aprendizaje y la conexión) no solo aumenta el bienestar fuera de la oficina, sino que puede derivar en creatividad, compromiso y significado en el trabajo, especialmente para los empleados de mayor edad.

Publicados en la revista 'Human Relations', los hallazgos muestran que brindar a las personas consejos simples y factibles sobre cómo crecer a través de sus hobbies puede marcar una diferencia real en su vida diaria.

"Pero nuestro estudio demuestra que los pasatiempos no solo te hacen más feliz, sino que también pueden ayudarte a sentirte más realizado y creativo en el trabajo. Esto va más allá de simplemente relajarse o divertirse (como ver Netflix sin parar) y convierte el pasatiempo en algo que ayuda a las personas a crecer", plantea el autor principal, el doctor Paraskevas Petrou, de la Escuela Erasmus de Ciencias Sociales y del Comportamiento.

El coautor, el profesor George Michaelides, de la Escuela de Negocios de Norwich de la UEA, añade: "Nos sorprendió ver que las manualidades de ocio tuvieron un mayor impacto en el trabajo que en la vida personal. Esperábamos beneficios similares en ambas áreas".

Una posible razón es que quienes participaron en el estudio ya estaban bastante satisfechos con su vida fuera del trabajo, pero su vida laboral tenía más margen de mejora. "Si lo que las personas hacen fuera del trabajo también puede tener este impacto positivo en el entorno laboral, las organizaciones deberían apoyar a sus empleados no solo en sus puestos de trabajo, sino en todos los ámbitos de su vida", reflexionan los investigadores.

El equipo de investigación llevó a cabo una intervención de manualidades de ocio pidiendo a un grupo de casi 200 adultos trabajadores que vieran un video corto en el que se les guiaba para hacer un plan personal sobre cómo abordar su pasatiempo de una manera más significativa.

En concreto, se pidió a los participantes, con una edad media de 46 años, que intentaran practicar su afición de una forma que les permitiera sentir un mayor control sobre su vida. Esto podría ser estableciendo sus propias metas o practicando su afición de una forma que se adaptara a su estilo de vida; aprendiendo cosas nuevas a través de su afición; y sintiéndose más conectados al practicar su afición con otras personas o pidiendo su opinión.

Mediante una encuesta, los investigadores contactaron a los participantes semanalmente durante cinco semanas, preguntándoles cómo iba su plan, qué había funcionado bien y qué les gustaría mejorar la semana siguiente. También se les preguntó sobre cómo se sentían y se comportaban, tanto en el trabajo como en su vida personal.

Sus respuestas se compararon con las de un grupo de control que no vio el video ni elaboró ningún plan. Las personas que siguieron la intervención de manualidades para el tiempo libre informaron que sentían que su trabajo tenía más sentido y que su trabajo era más valioso. También afirmaron que se comportaban de forma más creativa en el trabajo. Curiosamente, los participantes mayores de 61 años también informaron sentir emociones más positivas en general.

"Lo que distingue a este estudio es que no solo preguntamos a las personas cómo se sentían. Les pedimos que realizaran una pequeña acción específica -que abordaran su afición de una manera nueva- y luego observamos cómo afectaba realmente sus vidas semana a semana. Esto nos recuerda que las personas no son solo empleados: son individuos completos, y apoyar su crecimiento personal fuera del trabajo también puede tener un impacto positivo dentro del ámbito laboral", señala la coautora, la profesora Laura Den Dulk, también de la Universidad Erasmus de Róterdam.

CÓMO TU HOBBY POTENCIA TU CREATIVIDAD LABORAL

Este estudio de intervención fue el primero que se realizó entre una población trabajadora madura y que demostró que los empleados pueden comprender, aprender y exhibir manualidades para su tiempo libre.

Los autores afirman que las organizaciones pueden maximizar los beneficios de las manualidades en el tiempo libre de diversas maneras. Por ejemplo, podrían ser más conscientes de que sus empleados son más que simples trabajadores y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial fuera del trabajo.

QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS PARA APOYAR TU CRECIMIENTO

Esto podría lograrse haciendo que los pasatiempos sean elegibles para el uso de fondos de desarrollo personal o de los empleados y reconociendo los compromisos de tiempo libre, el "tiempo para mí" y los proyectos de tiempo libre como un ámbito de la vida que también es importante junto con, por ejemplo, los compromisos familiares.

También podrían ofrecer intervenciones similares a sus empleados, ya sea como clases magistrales en línea o en el sitio o módulos de desarrollo personal que puedan ayudar a los empleados a crecer de manera integral en lugar de hacerlo exclusivamente relacionado con el trabajo.