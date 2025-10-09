HM CINAC y Fundación Mapfre logran hitos en la aplicación de ultrasonidos focal y terapia génica en Parkinson

HM CINAC y Fundación MAPFRE logran hitos internacionales en la aplicación de ultrasonidos focal y terapia génica en Park - HM HOSPITALES

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de investigación en el que colaboran HM CINAC y Fundación Mapfre ha alcanzado avances de relevancia internacional en la aplicación de ultrasonidos focal y terapia génica en la enfermedad de Parkinson.

Según han informado este jueves ambas instituciones, la alianza, que comenzó en 2018, ha llevado a desarrollar por primera vez ensayos clínicos dirigidos a corregir de manera precoz las anomalías que sustentan los síntomas iniciales de la patología. La colaboración acerca así la investigación al paciente con avances que "transforman la práctica clínica" y abre una nueva etapa en la lucha contra el proceso neurodegenerativo, han señalado las instituciones.

Así las cosas, la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) y Fundación Mapfre han renovado su compromiso de colaboración para impulsar un nuevo proyecto de investigación liderado por el profesor José A. Obeso desde el Centro Integral de Neurociencias HM CINAC, ubicado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur (Móstoles).

En palabras de Obeso, "la colaboración con Fundación Mapfre ha sido decisiva para consolidar un modelo poco frecuente de investigación en neurociencias que conecta la ciencia básica con la clínica y demuestra que los hallazgos experimentales pueden transformarse en terapias reales para los pacientes".

Durante el periodo 2018-2025 y, bajo el programa 'Stop Parkinson', el equipo de Obeso ha logrado varios hitos terapéuticos de alcance internacional, entre los que destacan el desarrollo del método de subtalamotomía mediante ultrasonido focal de alta intensidad (HIFU), que ha demostrado mejorar significativamente los signos cardinales (lentitud, rigidez muscular, temblor de reposo) en fases iniciales de la afección; así como la apertura controlada y reversible de la barrera hematoencefálica (BBB) a nivel experimetal y en pacientes.

De hecho, el equipo de HM CINAC en colaboración con el profesor Takada de Kyoto University (Japón) ha demostrado por primera vez el acceso selectivo de vectores terapéuticos al cerebro del primate.

Los resultados obtenidos en estos años de colaboración se han publicado en revistas como 'Nature Communication', 'New England Journal of Medicine', 'Lancet Neurology', 'Science Advances' o 'JAMA Neurology'.

NUEVA FASE

Tras los avances alcanzados, ambas instituciones inician ahora una nueva fase, que se alargará hasta 2028, centrada en el desarrollo de terapia génica de nueva generación con el objetivo de modular la actividad neuronal de los circuitos cerebrales alterados por el déficit de dopamina y frenar la progresión de la patología.

Este nuevo programa permitirá evaluar en modelos animales la eficacia y seguridad de vectores de administración directa mediante apertura de barrera hematoencefálica en el núcleo subtalámico y otros puntos relevantes de los circuitos neuronales involucrados en esta afección con el objetivo final de desarrollar un estudio clínico en pacientes, pionero en el ámbito internacional, para probar la eficacia terapéutica de esta terapia, además de consolidar una plataforma traslacional estable que combine neuroimagen avanzada, ultrasonidos y terapia génica.

El objetivo a medio plazo es lograr un tratamiento capaz no solo de aliviar síntomas, sino de modificar el curso de esta dolencia, abriendo una nueva etapa en su tratamiento.

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, ha subrayado que la consecución de este acuerdo ejemplifica la esencia de HM Hospitales, "unir ciencia, asistencia e innovación con un compromiso social profundo".

"La alianza con Fundación Mapfre nos ha permitido avanzar en un campo donde el beneficio trasciende lo médico y se convierte en esperanza para miles de familias. En HM Hospitales creemos que apostar por la investigación traslacional no es solo una decisión estratégica, sino un deber ético. Quiero expresar nuestro agradecimiento a Fundación Mapfre por su confianza y por acompañarnos durante todos estos años en un camino compartido de compromiso, investigación y servicio a la sociedad", ha defendido.

Para la Fundación Mapfre, la colaboración representa "un modelo ejemplar de cooperación entre instituciones comprometidas con la ciencia y la sociedad". En este sentido, el vicepresidente primero de Fundación Mapfre, José Manuel Inchausti, ha señalado que el apoyo a HM CINAC refleja su "misión de contribuir al bienestar de las personas a través de proyectos de alto impacto social".

"Los resultados que presentamos hoy muestran que la colaboración entre la iniciativa privada y la investigación biomédica puede transformar realidades y abrir nuevas oportunidades de tratamiento para enfermedades neurodegenerativas", ha añadido.

A lo largo de estos años de colaboración, esta alianza ha impulsado la formación de jóvenes investigadores, la creación de infraestructuras de investigación de vanguardia y la divulgación científica de calidad a nivel nacional e internacional.

De cara al futuro, ambas entidades han manifestado su intención de continuar trabajando para convertir la innovación en resultados tangibles, afianzando el liderazgo de HM CINAC como centro de referencia global en el estudio y tratamiento de la enfermedad de Parkinson.