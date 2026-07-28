Hipertensión, colesterol, tabaco y obesidad: placa coronaria más quebradiza y mayor riesgo de infarto

Archivo - Arteria bloqueada por placas de colesterol. - RASI BHADRAMANI/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto Cardiovascular Brigham de Mass General (Estados Unidos) revela que las personas con una mayor carga de factores de riesgo modificables, como hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, tabaquismo y obesidad, presentan una acumulación más generalizada de placas en las principales arterias coronarias. Además, estos factores modificables se asociaron con placas más inestables y de alto riesgo, propensas a romperse y causar ataques cardíacos. Los resultados se publican en 'JACC: Advances'.

Los factores de riesgo cardiovascular están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, pero hasta ahora se desconocía cómo se relacionan con el cierre abrupto de las arterias coronarias que conduce a un ataque cardíaco y muerte súbita cardíaca.

"Cuanto mayor sea el número de placas vulnerables o propensas a la ruptura, mayor será la probabilidad de que una de ellas desencadene un evento adverso", explica el autor principal, el doctor Ik-Kyung Jang, del Instituto Cardiovascular Brigham del Hospital General de Massachusetts. "Nuestros hallazgos resaltan la importancia de las intervenciones tempranas, intensivas y continuas para controlar los factores de riesgo modificables y prevenir eventos futuros".

Para comprender mejor cómo los factores de riesgo modificables y no modificables (como la edad, el sexo y los antecedentes familiares de cardiopatía) influyen en la acumulación de placa peligrosa, el equipo de investigación examinó la carga y las características de la placa en las tres arterias coronarias principales. Analizaron 534 placas en 131 pacientes que se sometieron a tomografía de coherencia óptica (OCT), una técnica de imagen intravascular que permite visualizar las placas con alta resolución.

Los investigadores informaron que los pacientes con más factores de riesgo presentaban más placas en las tres arterias coronarias. Además, un mayor número de factores de riesgo modificables se asoció con menos placas estables y una mayor prevalencia de placas vulnerables, como placas lipídicas con finas capas fibrosas susceptibles a la ruptura. Por el contrario, los factores de riesgo no modificables se asociaron con fenotipos de placas más estables.

Los autores señalan que es necesario realizar investigaciones prospectivas con cohortes más amplias, incluyendo pacientes que hayan recibido tratamiento previo para la obstrucción de las arterias coronarias, para poder generalizar sus hallazgos.