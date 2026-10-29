La hiperglucemia podría ayudar a combatir el cáncer: un estudio descubre cómo actúa el sistema inmunitario

Archivo - Vacuna de ARNm de nanopartículas lipídicas - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación del Instituto Nacional de Educación e Investigación Farmacéutica de la India publicada en 'The Journal of Immunology' revela cómo la hiperglucemia (niveles altos de azúcar en sangre) y la diabetes tipo 1 (DT1) podrían proteger contra ciertos tipos de cáncer, como el melanoma, el cáncer de mama y el de colon.

La DT1 se ha asociado con un menor riesgo de padecer ciertos cánceres, pero las razones exactas seguían siendo un misterio. Nuevos datos de estudios en ratones muestran que esto podría deberse a cambios en las células inmunitarias, llamadas linfocitos T, provocados por la hiperglucemia.

Para desentrañar por qué los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un menor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, los investigadores observaron primero que el crecimiento tumoral en ratones con hiperglucemia, al igual que en los casos de diabetes tipo 1 no tratada, se reducía en comparación con los ratones diabéticos que recibían insulina y los ratones con niveles normales de azúcar en sangre.

Cuando los investigadores analizaron qué causaba que los tumores crecieran más lentamente en ratones hiperglucémicos, descubrieron que la hiperglucemia estaba reprogramando las células T para controlar mejor el crecimiento del tumor.

Los ratones hiperglucémicos no solo presentaban un mayor número de linfocitos T, sino que estos linfocitos resultaron ser más eficaces para combatir tumores. Los investigadores sugieren que esto se debe probablemente a que la hiperglucemia provoca que el organismo mantenga un mayor número de células inmunitarias inflamatorias, lo que contribuye a su capacidad para combatir el cáncer. Curiosamente, cuando los ratones con diabetes tipo 1 recibieron insulina para controlar su nivel de azúcar en sangre, los linfocitos T perdieron su mayor capacidad para combatir el cáncer.

Para comprender mejor los cambios específicos en las células T de ratones hiperglucémicos, los investigadores compararon las células T de ratones hiperglucémicos, ratones diabéticos que recibían insulina y ratones con niveles normales de azúcar en sangre para identificar los cambios que causaron la mayor capacidad para combatir el cáncer.

Los investigadores descubrieron que las células T de ratones hiperglucémicos presentaban un aumento en el uso de una vía de señalización celular específica, lo que contribuía a una mayor capacidad de las células T para combatir el cáncer. Identificar esta vía de señalización como un factor importante que potencia la capacidad de las células T para combatir tumores es clave para desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer que puedan imitar esta mejora.

"ESTOS HALLAZGOS SON FASCINANTES"

Tras observar las diferencias en ratones, los investigadores también buscaron cambios similares en personas y descubrieron que la misma vía de señalización también se incrementaba en las células inmunitarias de la sangre extraída de personas con hiperglucemia.

"Nuestros hallazgos abren diversas vías de investigación para nuevas inmunoterapias contra el cáncer, al aplicar los cambios que observamos en las células T de pacientes con diabetes tipo 1 e imitar esos cambios celulares en nuevos tratamientos para todos los pacientes", asegura la doctora Anamika Bose, profesora adjunta del Instituto Nacional de Educación e Investigación Farmacéutica de la India y autora principal del estudio.

"Estos hallazgos son fascinantes, porque ahora comprendemos en parte cómo la diabetes tipo 1 protege contra ciertos tipos de cáncer. Nuestra nueva comprensión de la participación de esta vía de señalización específica nos brinda nuevas formas de desarrollar inmunoterapias basadas en células T para pacientes con cáncer", agrega Bose.