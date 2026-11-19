Archivo - Ilustración de un hígado dañado - ERANICLE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke (Estados Unidos) es el primero en plantear cómo el hígado puede ser clave para una enfermedad rara que daña el cerebro.

En concreto, ha logrado demostrar el éxito preclínico de un tratamiento dirigido al hígado para la aciduria glutárica tipo I (GA1). El estudio se publica en 'Science Translational Medicine' y es fruto de la colaboración entre la Universidad de Duke, la Universidad de Colorado Anschutz y Alnylam Pharmaceuticals, todos en Estados Unidos.

La GA1 es un trastorno metabólico hereditario poco común, asociado a la incapacidad de metabolizar correctamente el aminoácido esencial lisina. En la infancia, esta deficiencia puede provocar la acumulación de subproductos tóxicos en el cerebro. Se cree que este es el principal causante del daño neurológico irreversible, en particular en las áreas del cerebro responsables de la función motora, asociado a la GA1.

En Estados Unidos, a todos los recién nacidos se les realiza una prueba de detección de GA1. El tratamiento estándar actual incluye una dieta baja en lisina e intervenciones de emergencia para casos de enfermedad neurológica aguda. Sin embargo, debido a la falta de una terapia específica, aproximadamente un tercio de los pacientes desarrollan trastornos del movimiento graves y algunas complicaciones pueden ser fatales.

Un equipo liderado por el doctor Karl-Dimiter Bissig, investigador de pediatría de la Universidad de Duke, utilizó ARN de interferencia pequeño (siRNA) para silenciar un gen implicado en la degradación de la lisina. Los investigadores demostraron que administrar su terapia de ARNip a modelos de ratones adultos los mantuvo a todos con vida, y que los modelos de ratones neonatales tratados sobrevivieron mejor que el grupo de control, incluso con dietas ricas en proteínas.

Los investigadores también examinaron los tejidos de los ratones tratados y hallaron una reducción significativa de los subproductos metabólicos, incluso en el cerebro, que no sufrió daños en los ratones tratados. El análisis de estos tejidos también permitió descubrir que el plasma sanguíneo contenía biomarcadores metabólicos que predecían los resultados neurológicos, lo que abre una nueva vía para el seguimiento terapéutico.

Esta investigación se basa en trabajos previos que demostraron que los metabolitos tóxicos que causan daño cerebral se producen en el hígado y atraviesan la barrera hematoencefálica. Identificar el hígado como el origen de esta afección supuso un cambio de paradigma en este campo.

"Existen estas conexiones dentro del cuerpo, particularmente a través del metabolismo", cuentan los autores. "El hígado está conectado con cada órgano". Utilizando la analogía de las conexiones a internet por cable e inalámbricas, Bissig considera que el cerebro está conectado físicamente a las partes del cuerpo mediante neuronas, mientras que el hígado se conecta a otros órganos de forma inalámbrica a través de metabolitos circulantes.

Dado que el ARNip es un método no permanente de terapia genética y que ya existen en el mercado varios fármacos basados en ARNip dirigidos al hígado, los autores creen que este enfoque podría facilitar su comercialización. También supondría un cambio radical para los pacientes que actualmente deben controlar estrictamente su dieta.