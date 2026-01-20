Herpes zóster: la vacuna contra la culebrilla podría ralentizar el envejecimiento biológico

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comúnmente llamada culebrilla, realmente denominada herpes zóster, es una erupción cutánea dolorosa y con ampollas causada por la reactivación del virus de la varicela. Cualquier persona que haya tenido varicela corre el riesgo de contraer la misma; si bien esta enfermedad puede presentarse a edades más tempranas, el riesgo es mayor en personas mayores de 50 años y en personas inmunodeprimidas.

La vacuna contra la culebrilla es una de las recomendaciones más frecuentes por su capacidad de reducir el riesgo de una infección dolorosa y sus complicaciones. La vacunación, que generalmente solo se administra a personas mayores, ofrece protección contra el herpes zóster y reduce la probabilidad de neuralgia posherpética o dolor a largo plazo después de una infección.

Algunos expertos han empezado a explorar si esta vacuna puede influir en otros aspectos de la salud a largo plazo, especialmente en el proceso de envejecimiento. Este estudio se pregunta qué hay de cierto: ¿consigue la vacuna frenar el envejecimiento?

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA VACUNA CON EL ENVEJECIMIENTO?

Utilizando datos del Estudio de Salud y Jubilación de EEUU, representativo a nivel nacional, los investigadores realizado de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la USC (Estados Unidos) examinaron cómo la vacunación contra el herpes zóster afectó varios aspectos del envejecimiento biológico en más de 3.800 participantes del estudio que tenían 70 años o más en 2016.

La principal conclusión es que la vacuna contra el herpes zóster no sólo protege contra la enfermedad, sino que también puede contribuir a un envejecimiento biológico más lento en los adultos mayores.

Incluso cuando se controlaron otras variables sociodemográficas y de salud, los que recibieron la vacuna contra el herpes zóster mostraron un envejecimiento biológico general más lento en promedio en comparación con los individuos no vacunados.

¿QUÉ MIDE REALMENTE EL ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO?

Si bien las vacunas están diseñadas para proteger contra infecciones agudas, investigaciones recientes han destacado una posible conexión entre las vacunas para adultos, incluidas las del herpes zóster y la gripe, y menores riesgos de demencia y otros trastornos neurodegenerativos, según el profesor asociado de investigación en gerontología Jung Ki Kim , primer autor del estudio.

"Este estudio se suma a la evidencia emergente de que las vacunas podrían desempeñar un papel en la promoción del envejecimiento saludable al modular los sistemas biológicos más allá de la prevención de infecciones", asevera.

A diferencia del envejecimiento cronológico, el envejecimiento biológico se refiere a cómo cambia el cuerpo con el tiempo, incluyendo el buen funcionamiento de los órganos y sistemas. Dos personas de 65 años pueden tener un aspecto muy diferente: una puede tener el perfil biológico de alguien más joven, mientras que otra puede mostrar signos de envejecimiento más temprano.

En el nuevo estudio, los investigadores midieron siete aspectos del envejecimiento biológico: inflamación; inmunidad innata (las defensas generales del cuerpo contra las infecciones); inmunidad adaptativa (respuestas a patógenos específicos después de la exposición o vacunación); hemodinámica cardiovascular (flujo sanguíneo); neurodegeneración; envejecimiento epigenético (cambios en cómo se activan o desactivan los genes); envejecimiento transcriptómico (cambios en la forma en que los genes se transcriben en ARN utilizado para crear proteínas). El equipo también utilizó las medidas colectivamente para registrar una puntuación compuesta de envejecimiento biológico.

LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO CONFIRMA UN ENVEJECIMIENTO LENTO

En promedio, las personas vacunadas presentaron mediciones de inflamación significativamente más bajas, un envejecimiento epigenético y transcriptómico más lento y puntuaciones de envejecimiento biológico compuesto más bajas. Los resultados brindan más información sobre los posibles mecanismos subyacentes a la interacción entre la salud del sistema inmunitario y el proceso de envejecimiento.

La inflamación crónica de bajo nivel es un factor bien conocido que contribuye a muchas afecciones relacionadas con la edad, como las enfermedades cardíacas, la fragilidad y el deterioro cognitivo. Este fenómeno se conoce como "inflamación", incide Kim.

"Al ayudar a reducir esta inflamación de fondo, posiblemente previniendo la reactivación del virus que causa el herpes zóster, la vacuna podría contribuir a un envejecimiento más saludable", apunta el autor. "Si bien aún se desconocen los mecanismos biológicos exactos, el potencial de la vacunación para reducir la inflamación la convierte en una incorporación prometedora a estrategias más amplias destinadas a promover la resiliencia y frenar el deterioro relacionado con la edad".

Estos beneficios potenciales también podrían ser persistentes. Al analizar cómo el tiempo transcurrido desde la vacunación afectó los resultados, los investigadores descubrieron que los participantes que recibieron la vacuna cuatro o más años antes de proporcionar su muestra de sangre aún presentaban, en promedio, un envejecimiento epigenético, transcriptómico y biológico general más lento que los participantes no vacunados.

"Estos hallazgos indican que la vacunación contra el herpes zóster influye en aspectos clave relacionados con el proceso de envejecimiento", concluyen los autores.

"Si bien se necesita más investigación para replicar y ampliar estos hallazgos, especialmente mediante diseños longitudinales y experimentales, nuestro estudio se suma a un creciente número de trabajos que sugieren que las vacunas podrían desempeñar un papel en las estrategias de envejecimiento saludable, más allá de la simple prevención de enfermedades agudas", afirman.