Hernán Cortés Soria cierra la trilogía 'Que no te pille un Guillain-Barré' con historias de superación del síndrome

Hernán Cortés Soria - HERNÁN CORTÉS SORIA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hernán Cortés Soria completa la trilogía 'Que no te pille un Guillain-Barré' con la publicación de su tercer libro 'Otras historias SGB' en la que comparte las historias de superación de 20 personas y sus familias que ha ido conociendo en su proceso de rehabilitación desde que, en enero de 2023, sufriera esta enfermedad neurológica autoinmune que afecta al sistema nervioso.

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que no es rara, pero sí infrecuente en la que el sistema inmune de una persona ataca a su propio sistema nervioso periférico, destruyendo los nervios.

En esta tercera parte del libro 'Que no te pille un Guillain-Barré III: Otras historias SGB', Hernán Cortés Soria comparte historias de personas que han padecido esta enfermedad y que ha conocido en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y a raíz de la publicación de su primer libro en 2024.

"Detrás de cada diagnóstico hay una vida diferente, una familia distinta, un modo singular de atravesar esta enfermedad. Por eso, sentí que era necesario dar paso a otras voces, a otros pacientes, a otras familias marcadas por la misma enfermedad, pero vivida de forma distinta. Así, doy un paso a un lado y mi voz se limita a acompañarles para que otras personas ocupen el centro del relato, y ahora sean ellas las protagonistas de este libro. Porque el Síndrome de Guillain-Barré no se vive de una sola manera y porque esta historia, en realidad, pertenece a muchos", explica.

Dedica un capítulo del libro a 'Los siete magníficos', sus compañeros SGB con los que coincidió durante ocho meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo que llegaron allí desde sus lugares de origen, Sevilla, Madrid, Ciudad Real y Valencia tras pasar por las UCI de sus hospitales correspondientes. En esos primeros meses, apenas podían comunicarse entre ellos, y poco a poco, a medida que avanzaban en la rehabilitación, esa convivencia se transformó en algo más sólido.

"Empezamos a compartir pequeños avances que para nosotros eran gigantescos como mover un dedo, una mano, las piernas o los pies, articular las primeras palabras, manejar la silla de ruedas eléctrica o dar los primeros pasos con el andador. Celebrábamos los logros del otro como si fueran nuestros", explica Hernán, quien desde enero de 2023 convive con el síndrome de Guillain-Barré. En su caso, sufrió una variante axonal, la forma más grave de la enfermedad, que provoca daños directos en los nervios.

El primer libro 'Que no te pille un Guillain-Barre', publicado en 2024, "no nació como un libro, ni siquiera con la intención de que fuera leído por nadie. Nació como una terapia, como una manera de mantener mi mente ocupada y no desesperarme cuando desperté del coma y me encontré en una situación para la que nadie te prepara. La respuesta a ese libro fue algo que jamás imaginé. Nunca pensé que esta historia traspasara el círculo de mi intimidad", explica Hernán.

La segunda parte 'La vuelta a casa', publicada en 2025, recoge cómo afrontó el regreso a su hogar tras 11 meses ingresado. "Salir del hospital, algo que deseas con todas tus fuerzas durante meses, puede convertirse en un problema enorme cuando descubres que tu casa sigue siendo la misma, pero tú no. Vas en silla de ruedas. No cabes por la puerta. Hay escalones, escaleras, obstáculos y necesitas ayuda para realizar las tareas más básicas", explica.

Tras superar la parte más crítica de la supervivencia de la enfermedad, comienza la fase de rehabilitación. "Es la más importante, larga, tediosa y agotadora, e imprescindible", recuerda Cortés Soria.

Con esta tercera parte del libro, cierra la trilogía dando voz a otras personas. "Es el libro más completo porque entendí que mi experiencia es una entre muchas y cada una merece la pena ser contada. Ahora son otras personas quienes toman la palabra y ocupan el centro del relato. Como dice Stefan Zweig en su libro 'El mundo de ayer', nada revela tanto el carácter de una persona como la forma en que afronta las dificultades. Y este libro es una clara muestra de cómo diferentes personas afrontamos esta enfermedad".

Cuando comenzó 2025, Hernán Cortés Soria se propuso tres objetivos, más allá de su propia recuperación, que sigue siendo diaria, constante y no negociable. El primero, dar a conocer esta enfermedad, que sigue siendo una gran desconocida, en los medios de comunicación. En España se diagnostican entre 500 y 600 casos al año.

El segundo, era continuar apoyando el proyecto que dirige el doctor Ernesto Doncel-Pérez en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centrado en el diagnóstico precoz del Síndrome Guillain-Barre; y el tercero, escuchar, acompañar, contar lo que le pasado a otras personas que están atravesando por lo mismo que él.

Con la publicación de los libros 'Que no te pille un Guillain-Barré' ha tejido junto a 97 pacientes y sus familiares, la que denominan la Familia SGB, que ha dado lugar a tres encuentros en Madrid, Valencia y Bilbao porque "hay enfermedades que hacen que uno se encierre en sí mismo y, paradójicamente otras te empujan a buscar a personas que han pasado por ellas, como el Síndrome Guillain-Barré".

"La Familia SGB no nace del victimismo sino del 'yo también', son espacios de intercambio entre personas que están pasando lo mismo, que convierten estos encuentros en algo enriquecedor en el que hay sentimientos, testimonios, aprendizaje mutuo, abrazos. Y, hay algo más, emociones", concluye Hernán Cortés Soria.

Los dos primeros libros están reeditados: 'Que no te pille un Guillain-Barré' y 'Que no te pille un Guillain-Barré II: La vuelta a casa'. Han recaudo 15.000 euros, cantidad que ha ido destinada íntegramente al proyecto BioGBS del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para apoyar la investigación de esta enfermedad.

El proyecto, dirigido por el doctor Ernesto Doncel-Pérez, busca obtener biomarcadores que permitan diagnosticarla en sus primeras fases de desarrollo e iniciar el tratamiento lo antes posible para reducir sus secuelas.