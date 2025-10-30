Hepatólogo destaca la importancia de que pacientes en riesgo puedan acceder a programas de cribado de cáncer de hígado

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hepatólogo Antonio Guerrero, especialista en el Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), ha destacado la importancia de que los pacientes que tienen riesgo de desarrollar cáncer de hígado, aquellos con enfermedad hepática crónica, puedan acceder a programas de cribado que faciliten un diagnóstico precoz cuando el tumor aún está en fase asintomática.

Así lo ha detallado en el marco de la campaña 'Lhigados a ti', impulsada por Roche con motivo del Día Mundial del Cáncer de Hígado y que destaca la relevancia del cribado entre sus principales mensajes. Guerrero ha detallado que el cribado adecuado se realiza con una herramienta "tan sencilla" como una ecografía y una analítica de sangre cada seis meses.

La iniciativa de Roche, desarrollada junto a la profesionales sanitarios y pacientes de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), busca romper el estigma y seguir visibilizando esta patología, de la que se diagnosticarán 6.800 nuevos casos a lo largo de 2025, según estimaciones de la la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

La campaña consiste en una serie de vídeo-píldoras educativas para pacientes, cuidadores y público general, centradas en abordar qué personas están en riesgo de padecer la enfermedad, cómo se realiza su cribado y por qué el apoyo del entorno es clave durante su proceso. "Recomiendo particularmente apoyarse en el entorno personal. Además, la ayuda psiquiátrica es fundamental, ya que es bastante positivo que un paciente pueda tratar la mente", ha subrayado el paciente de cáncer de hígado y miembro de FNETH Gustavo Méndez.

ENFERMEDAD SILENCIOSA

La oncóloga médica Ana Fernández Montes, del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (Galicia), ha advertido sobre la aparición del hígado graso como una "enfermedad silenciosa". "Pacientes con hipertensión, con diabetes mal controlada, con sobrepeso, con vidas sedentarias pueden desarrollar hepatocarcinoma", ha explicado.

"Desgraciadamente no todos los pacientes son candidatos a un trasplante hepático, únicamente un subgrupo de pacientes con unas etapas muy localizadas y con unos criterios muy estrictos, lo que llamamos la clasificación A de la BCLC, son candidatos a recibir un trasplante hepático, que por otro lado sabemos que es una estrategia curativa", ha añadido.

Desde Roche, la directora de Comunicación, Pacientes y RSC de Roche Farma España, Beatriz Lozano, ha expresado el compromiso de la compañía con pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios "para que nadie enfrente el cáncer de hígado en soledad".