Por qué hay personas que nos dan miedo y necesitamos su aprobación: pautas para evitarlo

MADRID, 3 Jun. (EDIZIONES) -

Hay personas que nos hacen sentir mucho respeto o que sentimos que son superiores a nosotros y, por tanto, nos transmiten miedo. Desde un hermano, hasta un jefe o una amiga que por lo que sea le tenemos respeto. Cuando muchas veces nos toca enfrentarnos a esa supuesta 'autoridad' nos entra el miedo y es previsible que no seamos capaces de decirle todo lo que pensamos, e incluso no sepamos cómo actuar frente a ellos; algo que a la larga puede pasarnos factura en nuestra salud mental.

Frente a este tipo de personas Elizabeth Clapés, psicóloga, nos recuerda en una entrevista con Infosalus que siempre que esté la posibilidad de huir de ellas va a ser la mejor opción. "Nadie es superior a nosotros porque sí, somos todos iguales", recuerda.

Pero es que hay personas que, además, se creen superiores a nosotros. "Esto no quiere decir que tengamos que respetar el escalón en el que se han subido y actuar en consecuencia. Esas personas son igual de importante que tú y se merecen el mismo respeto que cualquiera y no tienen derecho a pisarte. Sea quien sea", subraya, al tiempo que advierte de que si no te hace sentirte así te está faltando al respeto.

Otro de sus consejos frente a estas personas es que nos sintamos nosotros mismos, con nuestra forma de actuar y de hablar, según resalta con motivo de la reciente publicación de 'Querida yo: tenemos que hablar' (Montena).

LA NECESIDAD DE AGRADARLES, ¿POR QUÉ?

"Siempre digo que cuando alguien nos hace sentir pequeños nos genera la necesidad de agradarles. Pero esta persona en realidad te hace sentir pequeño. Siempre recomiendo no vincularse porque se genera la necesidad de 'como no me trata bien necesito demostrarle que valgo la pena'. Debemos alejarnos en la medida de lo posible y si no podemos desvincularnos por lo que sea hay que tomar distancia emocional", mantiene Clapés.

También insiste en la necesidad de abandonarlos como referentes o personas cuya opinión nos es imprescindible, para verlas del real tamaño que tienen, "porque no son tan grandes", afirma.

A su juicio, con personas críticas a nuestro lado siempre nos esforzamos por gustarles más. "La motivación, el cariño, enseñan más porque si no solo con estas actitudes se desarrollan el miedo y la inseguridad que nos transmite esa persona supuestamente autoritaria que no confía en nuestras capacidades", mantiene.

QUÉ NO DEBEMOS OLVIDAR

Con ello, Elisabeth Clapés incide en la importancia de desvincularnos siempre que sea posible de estas personas. Dice que también podemos hablar con la persona para hacerle saber cómo nos hace sentir y decidir entonces si nos desvincularnos o no. "Si no nos podemos desvincular empezar a ver a esa persona del tamaño que tiene realmente", agrega.

Dejar de tener en cuenta su opinión, sus críticas son otros de los puntos a seguir frente a este tipo de situaciones según destaca la profesional, y por otra parte prohibirnos a nosotros mismos las conductas de búsqueda de aprobación; al final tomar distancia emocional. "Nadie se merece que tengas que demostrarle que eres una persona válida ni te tiene que dar el visto bueno como ser humano porque ya lo tienes y eres igual de válida que él", reitera esta experta.

Y aún así, resalta que aunque estén por encima de nosotros por algún tipo de jerarquía tampoco tienen derecho a pasarnos por encima: "No hay posición que justifique que alguien te falte al respeto. Cuando te toque enfrentarte a alguien así es normal que te tiemble el pulso, pero trata de relajarte y de hacer hincapié en bajar a esa persona del pedestal, recordando que es un ser humano igual que tú. Si actúas tratando como superior a esa persona se crecerá y te tratará como si fueras más inferior aún".