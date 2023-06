¿Hay obesidad sana? Los expertos ponen fin al debate

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Tanto las "formas" metabólicamente sanas como las no sanas de obesidad se asocian a un mayor riesgo de padecer diversos tipos de cáncer relacionados con la obesidad, siendo esta relación más estrecha en el caso de la obesidad metabólicamente no sana, según una nueva investigación presentada en el Congreso Europeo sobre Obesidad de Dublín (Irlanda) y publicada en la el 'Journal of the National Cancer Institute'.

Son escasos los estudios sobre la relación entre el cáncer y la obesidad con complicaciones metabólicas (denominada comúnmente obesidad metabólicamente insana) o sin ellas (obesidad sana). En esta nueva investigación, los autores. dirigidos por el doctor Ming Sun, de la Universidad de Lund (Suecia), investigaron el índice de masa corporal (IMC) conjuntamente y en interacción con el estado de salud metabólica en relación con el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad entre 797.193 individuos europeos.

Se utilizó una puntuación metabólica que incluía la presión arterial, la glucosa plasmática y los triglicéridos (grasas en sangre) para definir el estado metabólicamente sano y no sano, y se emplearon modelos estadísticos para estimar cualquier relación.

Así, los participantes se clasificaron en seis categorías diferentes: obesidad metabólicamente no saludable (6,8% de los participantes), obesidad metabólicamente saludable (3,4%), sobrepeso metabólicamente no saludable (15,4%), sobrepeso metabólicamente saludable (19,8%), peso normal metabólicamente no saludable (12,5%) y peso normal metabólicamente saludable (42,0%).

La obesidad metabólicamente no saludable, en comparación con el peso normal metabólicamente sano, se asoció con un mayor riesgo relativo de cualquier cáncer relacionado con la obesidad y de cáncer de colon, recto, páncreas, endometrio, hígado, vesícula biliar y células renales, con las estimaciones de riesgo más elevadas para el cáncer de endometrio, hígado y células renales (de 2,5 a 3,0 veces más riesgo).

En las mujeres, en comparación con las mujeres metabólicamente sanas de peso normal, las mujeres metabólicamente no sanas con obesidad tenían un 21% más de riesgo de cáncer de colon, 3 veces más de riesgo de cáncer de endometrio y 2,5 veces más de riesgo de cáncer de riñón. Las mujeres metabólicamente sanas con obesidad tenían 2,4 veces más riesgo de cáncer de endometrio y un 80% más de riesgo de cáncer de riñón, pero la relación con el cáncer de colon ya no era estadísticamente significativa.

En los hombres, en comparación con los metabólicamente sanos de peso normal, los metabólicamente no sanos con obesidad presentaban un riesgo 2,6 veces mayor de cáncer de riñón, un 85% mayor de cáncer de colon y un 32% mayor de cáncer de páncreas y recto.

Los hombres metabólicamente sanos con obesidad tenían un 67% más de riesgo de cáncer de riñón y un 42% más de riesgo de cáncer de colon, pero la relación con el cáncer de páncreas y el cáncer de recto ya no era estadísticamente significativa.

En un hallazgo poco habitual, tanto los hombres metabólicamente sanos como los no sanos con sobrepeso (no obesidad) presentaban un riesgo aproximadamente un 50% mayor de padecer mieloma múltiple, pero ni los hombres metabólicamente sanos ni los no sanos con obesidad presentaban un riesgo mayor de padecer este tipo de cáncer.

Los autores afirman que, sólo entre los hombres, los datos sugieren que la obesidad junto con las complicaciones metabólicas aumenta el riesgo de estos cánceres relacionados con la obesidad más de lo que cabría esperar de la suma de cualquiera de los dos factores de riesgo por separado.

Señalan que "esto tiene importantes implicaciones para la salud pública, ya que sugiere que un número significativo de casos de cáncer podría prevenirse potencialmente actuando sobre la coexistencia de problemas metabólicos y obesidad, en particular para los cánceres relacionados con la obesidad entre los hombres".

Los autores resaltan que "este estudio pone de relieve que el tipo de fenotipo de obesidad metabólica es importante a la hora de evaluar el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad. En general, ser metabólicamente poco saludable aumentó aún más el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad, lo que sugiere que tanto la obesidad como las condiciones metabólicas son objetivos útiles para la prevención de los cánceres relacionados con la obesidad".