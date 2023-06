¿Qué hay detrás del miedo al compromiso?: claves sobre las relaciones de pareja del siglo XXI

MADRID, 10 Jun. (EDIZIONES) -

¿Cuántas personas me perderé por tener una relación? ¿Estoy aprovechando mi juventud al máximo si solo experimento con una persona? La hiperconexión y las redes sociales han hecho que el abanico de posibilidades para conocer a otra persona sea aún más amplio y esto ha despertado el "miedo al compromiso" que surge de ese miedo a perderse "algo mejor" por comprometerse con otra persona.

Estas son algunas de las preguntas que rodean a las parejas del siglo XXI, pero, sobre todo, a las personas jóvenes, tal y como explica a Infosalus la psicóloga especializada en parejas y gestión emocional, Alejandra de Pedro, en su libro 'Por qué me cuesta tanto olvidarte'.

"El miedo al compromiso existe más que nunca porque nunca el coste de oportunidad había sido tan grande. Antes muchas personas conocían a sus parejas en su entorno próximo y ahora puedes conocer a personas de todas partes del mundo", detalla la especialista.

De esta manera, comprometerse con alguien puede tener grandes beneficios pero también tiene un "coste de oportunidad" que las personas deben valorar a la hora de aceptar ese compromiso. Además, la psicóloga asegura que hoy en día "los jóvenes tienen una presión por exprimir su juventud al máximo" y, una relación de pareja larga y estable les podría quitar de otras experiencias con otras personas.

"Hay mucha gente que no se quiere comprometer porque aún estando en una relación perfectamente sana, aún estando en una relación que perfectamente podría hacerles feliz, prefieren no hacerlo por este miedo a ver 'qué me pierdo'", afirma.

Paradójicamente, otro de los aspectos que más señala la experta en cuanto al amor y las relaciones de pareja de esta sociedad es el "miedo al abandono". ¿Es posible tener miedo al compromiso y miedo al abandono? La respuesta es sí, de hecho, es muy común que ambos miedos se junten porque las personas opuestas se atraen.

El miedo al abandono es esa sensación de incertidumbre e inseguridad que suele invadir a las personas con un tipo de apego más ansioso que tienen un gran anhelo de ser aceptados y de sentirse queridos por la otra persona.

Dentro del miedo al abandono la experta explica que existen tres tipos de personas: las que tienen miedo a la soledad, las que tienen miedo a sentirse rechazadas o sentir que no son suficientes para otra persona y las que tienen miedo al abandono por su figura de apego.

Este último aspecto, el apego, es una característica que, según asegura la autora, afecta a nuestro comportamiento de vida, es decir, el tipo de apego que sentimos en nuestra infancia está "bastante relacionado" con el apego que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida. "Los patrones de estilo de apego son bastante estables a lo largo de la vida", asevera la experta.

"Si nuestras relaciones cuando éramos pequeños se sentían seguras, probablemente las relaciones amorosas también se sientan más o menos seguras", explica. Y, por el contrario, si estas relaciones no fueron seguras o estables, es probable que "ahora sintamos que el peligro es más alto, que en cualquier momento me van a abandonar, que en cualquier momento se van a dar cuenta que no soy suficiente y eso hace que muchas personas vivan sus relaciones con mucha ansiedad".

No obstante, aunque son opuestos el miedo al compromiso, que se relaciona con un apego más evitativo, y el miedo al abandono, relacionado con un apego más ansioso, tienden a juntarse porque los opuestos se atraen, aunque no siempre este tipo de relaciones funcionen ya que, aunque hay mucha atracción entre estos dos tipos de personas, también hay muchas dificultades ya que reclaman aspectos y relaciones diferentes y están marcadas por los altibajos emocionales.

LA IMPORTANCIA DE CERRAR CUANDO LA RELACIÓN SE ACABA

Una de las preguntas más comunes que las parejas se hacen tras una ruptura es cómo superarla, cómo pasar el duelo y olvidar a la otra persona. La psicóloga especialista en terapias de pareja explica que este duelo pasa por diferentes fases pero que lo esencial es tener un cierre, el acompañamiento de otras personas y permitir las emociones.

El cierre y el contacto cero son una de las claves esenciales que la experta menciona para poder "pasar página" y procesar esa ruptura. En este sentido, asegura que "las redes sociales hacen las rupturas mucho más complejas porque se puede revisar constantemente qué hace la otra persona" y esto dificulta cerrar esa etapa.

Por otro lado, la experta explica que también es importante para poder cerrar esa etapa permitir las emociones que se sienten en cada fase. "Hay muchas fases y muchas emociones, pues hay una fase de negación, hay una fase de depresión, de tristeza, hay una fase de ira, y hay que permitir todas esas emociones", afirma. Además, añade que es muy importante expresar esas emociones "para que no se queden enquistadas".

LAS RELACIONES ABIERTAS NO SON MÁS SANAS

"Muchas personas se sienten identificadas con la ideología de las relaciones abiertas, la teoría de que no tenemos que depositar el amor solo en una persona sino que podemos estar en mostrar amor a muchas personas", explica la psicóloga en referencia a la posible tendencia que existe actualmente sobre las relaciones abiertas.

En este tipo de relaciones la experta explica que existen dos tipos de personas. Por un lado, están las parejas que recurren a abrir su relación porque de verdad así lo desean y va en consonancia con sus creencias, pero, por otro lado, están las parejas que recurren a abrir su relación porque tienen una crisis y creen que así estarán mejor y se querrán más.

En el caso de las parejas que se corresponden con el segundo supuesto, la experta asegura que "eso genera mucha más desconfianza, mucha más inseguridad, porque además suele ser una de las personas la que sugiere la relación abierta y la otra accede porque no quiere perder a la otra persona".

"Es perfectamente válido tener una relación abierta, pero que sea por un motivo que sientas que está en acuerdo con lo que tú quieres en la vida y no porque necesites un parche para superar una crisis de pareja", asevera.

En este sentido, la psicóloga asegura que las relaciones abiertas no son más sanas puesto que hay parejas con relaciones abiertas que no son sanas y parejas con relaciones monógamas que tampoco lo son. "Creo que no hay ningún vínculo directo", declara.

LAS REDES SOCIALES Y LAS RELACIONES DE PAREJA ¿LAS HACEN MÁS COMPLICADAS?

Por otra parte, la psicóloga explica que la desconfianza es uno de los principales problemas que se encuentra en las terapias de pareja actuales. En este sentido, asegura que "falta de confianza ha habido siempre", pero que ahora hay "más lugares donde depositar esta desconfianza". Estos "nuevos lugares" son las redes sociales y la inmediatez de internet donde se puede conocer dónde está cada persona y qué esta haciendo al momento.

Con respecto a la influencia que tienen las redes sociales en las relaciones de pareja de hoy en día, la experta explica que esta nueva forma de comunicarse "tiene sus cosas buenas ya que también muchas parejas se han encontrado y han empezado a establecer una relación gracias a las redes sociales". Pero, por otra parte, "también hacen las relaciones mucho más complejas ya que hay más cosas por las que preocuparse y más lugares donde desconfiar", añade.

"Si ya de por sí eres una persona que tiene mucha desconfianza de su relación, pues en las redes sociales puedes estar constantemente revisando lo que hace la otra persona. Entonces sí que encuentro que las hace mucho más complejas", concluye la psicóloga Alejandra de Prado.