Hallazgos preliminares vinculan el vapeo a largo plazo con cambios persistentes en la función pulmonar

Archivo - Vapear, cigarrillo electrónico, adolestecente - ROMAN CHEKHOVSKOY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vapeo prolongado en jóvenes puede inducir cambios persistentes en la función pulmonar, según sugieren los hallazgos preliminares de un trabajo de la Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos).

Los investigadores destacan que se necesita más investigación. Sin embargo, los hallazgos, publicados en 'Tobacco Control' señalan que los efectos acumulativos podrían aumentar el riesgo de padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que limita la esperanza de vida y cuya característica principal es la pérdida de la función pulmonar, y específicamente, una disminución del volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1).

Para profundizar en este tema, los investigadores analizaron los resultados de las pruebas de función pulmonar realizadas a 22 usuarios actuales, principalmente de cigarrillos electrónicos, de entre 21 y 35 años, al inicio del estudio y nuevamente un promedio de 12 meses después.

Los participantes proporcionaron información sobre la frecuencia de vapeo diaria y se sometieron a las pruebas de función pulmonar entre las 9 y las 11 horas, 12 horas después de haber consumido cualquier producto de tabaco. Las pruebas midieron el FEV1, que evalúa la cantidad de aire que se puede expulsar de los pulmones en una respiración en 1 segundo; la capacidad vital forzada, que evalúa el volumen total de aire que se puede exhalar con fuerza y ??rapidez de los pulmones después de una respiración profunda; y la relación entre ambos.

En la segunda prueba, los resultados indicaron una reducción significativa del FEV1. Y tras ajustar por la frecuencia de vapeo y factores potencialmente influyentes, como la edad, el sexo, la raza y la estatura, se observó una tendencia decreciente del FEV1 a medida que aumentaba la cantidad de vapeo diario, aunque esto no fue estadísticamente significativo.

Por ejemplo, vapear de 5 a 9 veces al día se asoció con una disminución de 100 ml en el FEV1, vapear de 10 a 29 veces al día se asoció con una disminución de 190 ml, mientras que vapear 30 o más veces al día se asoció con una disminución de 240 ml, en comparación con aquellos que vapeaban de 0 a 4 veces al día.

Los investigadores reconocen el reducido tamaño de la muestra del estudio; que se basó en solo dos momentos para evaluar los efectos crónicos de los cigarrillos electrónicos en las pruebas de función pulmonar; y que carecía de un grupo de comparación libre de tabaco.

No obstante, los resultados les llevan a sugerir que su estudio "proporciona evidencia creíble del efecto de la exposición prolongada al uso de cigarrillos electrónicos en las funciones pulmonares de los adultos jóvenes y su relación dosis-respuesta".

De esta forma concluyen: "Si bien una disminución acelerada del FEV1 requiere observaciones más prolongadas y controles libres de tabaco, este estudio proporciona el primer indicador del potencial del uso prolongado de cigarrillos electrónicos para tener efectos acumulativos persistentes y clínicamente importantes sobre el FEV1 y suponer un riesgo de EPOC".