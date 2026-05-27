Un hallazgo sugiere que el entorno del páncreas sano puede frenar las primeras fases del cáncer de páncreas

Identificada una molécula que protege al páncreas de la toxicidad asociada a la diabetes tipo 2 - CSIC

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) en un hallazgo inesperado, revoluciona la comprensión que los investigadores tenían sobre cómo las lesiones precancerosas del páncreas evolucionan hasta convertirse en cáncer de páncreas.

Este descubrimiento, que cambia el paradigma, tiene enormes implicaciones para identificar a las personas con mayor riesgo de cáncer e incluso, potencialmente, para detener la transformación maligna, tal y como se recoge en 'Cancer Discovery', una revista de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer.

En los tumores, las células cancerosas inducen a las células no malignas circundantes a actuar como "ayudantes" y a promover el crecimiento tumoral. Esto se conoce como microambiente. De manera similar, las lesiones precursoras denominadas neoplasia intraepitelial pancreática (PanIN) están rodeadas por un conjunto de otras células.

Las lesiones precursoras expresan un conjunto de genes similar al de las células cancerosas, pero con menor intensidad. Por lo tanto, cuando los investigadores analizaron las células del entorno que rodeaba las lesiones, esperaban observar las mismas características propias de un tumor. Sorprendentemente, el microambiente de las lesiones precursoras era completamente diferente.

“Resulta que el microambiente de estas lesiones precursoras es el mismo que el del páncreas normal. Las lesiones no han logrado que ninguna de las células circundantes cambie. Eso no era lo que esperábamos. Preveíamos que ambos componentes, las células y el microambiente, evolucionarían al unísono. No fue así”, plantea Marina Pasca di Magliano, coautora principal del estudio, profesora de Inmunología Quirúrgica y codirectora del Centro Rogel y Blondy para el Cáncer de Páncreas de la Universidad de Michigan.

Es probable que este descubrimiento explique investigaciones anteriores del equipo que demostraron que las lesiones precursoras son comunes, incluso en personas jóvenes, mientras que el cáncer de páncreas sigue siendo relativamente raro.

La transformación de células pancreáticas normales en cáncer de páncreas ha sido difícil de estudiar en humanos. Las lesiones precursoras microscópicas son extremadamente difíciles de aislar en el páncreas y, por lo general, se recuperan durante la cirugía al extirpar un tumor cercano. En este punto, es probable que el microambiente de la neoplasia intraepitelial pancreática (PanIN) esté influenciado por el tumor adyacente.

El equipo se benefició de una colaboración única entre el Centro Oncológico Rogel de la Universidad de Michigan y Gift of Life Michigan, que permite a los investigadores de la UM obtener páncreas de donantes sanos para la investigación. Gracias a esta colaboración, los investigadores han aislado lesiones PanIN de más de 150 páncreas donados por personas de entre 20 y 70 años.

Para este estudio, utilizaron múltiples tecnologías de investigación de vanguardia, incluyendo la secuenciación de ARN de células individuales y la transcriptómica espacial, para aislar células individuales, examinarlas en dos dimensiones y mapear la expresión genética de secciones de tejido específicas.

“Estas lesiones son como agujas en un pajar. Antes, el método consistía en observar todo el pajar. Se obtenía mucha información sobre el heno, pero muy poca sobre la aguja. Estas nuevas técnicas nos permiten centrarnos en la aguja, de modo que podemos analizar varias agujas con la misma capacidad de procesamiento y recursos informáticos”, comenta el doctor Timothy Frankel, coautor principal, profesor de Oncología Quirúrgica y codirector del Centro Rogel y Blondy para el Cáncer de Páncreas de la Universidad de Miami (Estados Unidos).

El cáncer de páncreas posee un extenso microambiente tumoral, que incluye fibroblastos y células inmunitarias que desempeñan funciones complejas en la biología del tumor. Si las lesiones precursoras no están rodeadas por ese mismo microambiente, esto sugiere que se requiere algún otro factor para desencadenar el crecimiento del cáncer: inflamación, pancreatitis, tabaquismo, edad, obesidad u otros factores de estrés relacionados con el cáncer de páncreas. Futuros estudios buscarán comprender qué factores están involucrados.

La esperanza es que, si los investigadores logran comprender cómo esos factores estresantes afectan al microambiente y permiten que las lesiones precancerosas se conviertan en cáncer, puedan atacar las células involucradas en ese proceso, interceptarlas y potencialmente detener la transformación.

Para fomentar nuevos descubrimientos, los autores han creado un sitio web de acceso abierto y una herramienta interactiva que permite a otros investigadores consultar los datos. La herramienta está disponible en https://pascadimagliano-lab.github.io/PancAtlas/