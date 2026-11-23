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MADRID 23 (EUROPA PRESS)

El trastorno por deficiencia de CDKL5 (CDD) es una afección neurológica rara que causa epilepsia grave desde la primera infancia, junto con importantes dificultades en el desarrollo. Está causado por mutaciones en un gen llamado CDKL5 que produce una proteína esencial para el desarrollo y la función normales del cerebro.

Se estima que el CDD se presenta en aproximadamente 1 de cada 40.000 a 60.000 nacidos vivos en todo el mundo. Aunque los científicos conocen el CDKL5 desde hace años, se sabe poco sobre cómo funciona esta proteína dentro de las células nerviosas y por qué las mutaciones causan problemas neurológicos tan profundos.

Científicos de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) han descubierto cómo se localiza dentro de las células nerviosas una proteína relacionada con una forma grave de epilepsia infantil, lo que aporta nuevos conocimientos sobre un trastorno neurológico genético poco común. Sus resultados se publican en 'Science Advances'.

Esta nueva investigación, liderada por el profesor de Biología Celular Mecanicista de la Universidad de Liverpool, Ben Goult, proporciona ahora un marco para comprender cómo funciona el CDKL5 y cómo las mutaciones podrían alterar el desarrollo cerebral.

Un hallazgo crucial es la identificación de un mecanismo de acoplamiento molecular previamente desconocido que une el CDKL5 a la estructura de las sinapsis. Este descubrimiento revela cómo se posiciona la proteína CDKL5 en las sinapsis, algo que, hasta ahora, permanecía sin esclarecer a pesar de años de investigación sobre esta proteína.

Es importante destacar que el estudio muestra que la ubicación de CDKL5 dentro de las células nerviosas es tan importante como su función. La alteración del mecanismo de anclaje recientemente descubierto modificó la organización de las células nerviosas, lo que subraya el papel vital que desempeña este posicionamiento en el funcionamiento normal del cerebro.

El doctor Yasumi Otani, primer autor del estudio y antiguo estudiante de doctorado en el Instituto de Biología de Sistemas, Molecular e Integrativa, apunta: "Lo que resultó particularmente sorprendente fue que cambiar tan solo un aminoácido en el extremo de CDKL5 fue suficiente para alterar drásticamente su localización en las células nerviosas. Esto demuestra la importancia crucial de los residuos finales de la proteína para mantener a CDKL5 en el lugar correcto en las sinapsis".

Los investigadores también identificaron una conexión directa entre CDKL5 y la maquinaria mecánica celular. El equipo descubrió que CDKL5 se une directamente a la talina, una proteína que cambia de forma en respuesta a fuerzas físicas. Los experimentos realizados en células cultivadas demostraron que interrumpir esta interacción, o reducir las fuerzas generadas por la célula, alteraba la ubicación de CDKL5. Esto sugiere una forma, hasta ahora desconocida, en la que las fuerzas mecánicas podrían influir en la localización de la actividad de CDKL5.

En general, los hallazgos podrían transformar la comprensión científica de cómo las mutaciones del gen CDKL5 causantes de enfermedades provocan problemas neurológicos. Muchas mutaciones asociadas con la deficiencia de CDKL5 acortan la proteína, eliminando la secuencia de unión identificada. Sin embargo, estos resultados sugieren que algunas de estas mutaciones pueden causar problemas no solo al afectar a la proteína en sí, sino también al impedir que alcance la ubicación correcta dentro de las células nerviosas.

"Gran parte de la investigación sobre la deficiencia de CDKL5 se ha centrado en la actividad de la enzima. Nuestro trabajo destaca otro factor potencialmente crucial: dónde tiene lugar dicha actividad", señala el profesor Ben Goult.

"Al identificar las interacciones moleculares que posicionan a CDKL5, podemos comenzar a comprender cómo se organiza la proteína dentro de las sinapsis y por qué la alteración de esta organización podría interferir con la comunicación entre las células nerviosas", resume.