Un hallazgo neurológico que explica por qué las alergias empeoran con el tiempo (y cómo frenarlas)

Archivo - Rinitis, alergía. - ANTONIOGUILLEM/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las neuronas sensoriales retienen una "memoria" de los alérgenos que puede ayudar a explicar por qué se desarrollan las alergias con el tiempo, según expertos del Mass General Brigham (Estados Unidos).

Su nuevo estudio preclínico, publicado en 'Inmunity' ofrece una posible explicación a dos preguntas de larga data en el campo de las alergias. La primera es por qué las alergias suelen aparecer solo después de una exposición repetida y la segunda por qué las personas con una alergia desarrollan frecuentemente otras.

Los trabajos previos del equipo revelaron que las neuronas sensoriales, es decir, las células nerviosas que nos permiten sentir sensaciones como el picor y el dolor pueden detectar directamente ciertos alérgenos y ayudar a iniciar la respuesta inmunitaria alérgica. El nuevo estudio demuestra que estas neuronas no solo detectan los alérgenos en el momento, sino que pueden retener un registro metabólicamente codificado de exposiciones previas, lo que les permite responder con mayor intensidad a exposiciones posteriores, incluso después de que el alérgeno original haya desaparecido.

"Ahora que sabemos qué puede provocar que las personas desarrollen alergias y adquieran mayor sensibilidad, podemos diseñar métodos para evitarlo", declara la autora principal, Caroline L. Sokol, investigadora de la División de Alergia e Inmunología Clínica del Departamento de Medicina del Hospital General de Massachusetts Brigham.

Sokol también es miembro del Instituto Ragon del Hospital General de Massachusetts Brigham, el MIT y Harvard, y miembro principal del Instituto Gene Lay de Inmunología e Inflamación. "Lo más alentador es que la memoria alérgica en las neuronas se desvaneció con el tiempo en nuestros modelos. Ahora estamos investigando si podemos restablecer deliberadamente esta memoria, lo que podría ofrecer, en última instancia, una forma de reducir el riesgo de desarrollar alergias", explica.

El estudio surgió de una observación clínica común: las personas tienden a entrar en contacto repetidamente con el mismo polen, mascotas o alimentos antes de desarrollar una alergia. Basándose en su experiencia como médica, científica y persona alérgica, Sokol se preguntó si el sistema nervioso podría ayudar a explicar este retraso.

"Las neuronas son conocidas por su capacidad para formar recuerdos", comenta Sokol. "Nos preguntamos si una exposición inicial a un alérgeno podría dejar una huella, no la suficiente por sí sola como para desencadenar una respuesta alérgica completa, pero sí la suficiente como para preparar a las neuronas para que respondan con mayor intensidad la próxima vez".

Para comprobar esta hipótesis, los investigadores simularon la exposición recurrente a alérgenos en ratones y descubrieron que una exposición inicial activa una vía de señalización específica en las neuronas. Esta vía no solo las prepara para responder posteriormente al mismo alérgeno, como había planteado el equipo, sino también a otros alérgenos que comparten la misma actividad enzimática, pero tienen estructuras moleculares diferentes.

Esto sugiere que las neuronas sensoriales podrían recordar una característica común de los alérgenos, el tipo de señal de peligro que producen, en lugar de su identidad molecular precisa. Esta respuesta cruzada a alérgenos podría ayudar a explicar por qué desarrollar sensibilidad a un alérgeno puede aumentar la susceptibilidad a otros.