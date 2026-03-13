El hallazgo inesperado en células cancerosas que podría cambiar la forma de atacar muchos tumores

Archivo - Células cancerosas - KOTO_FEJA/ISTOCK - Archivo

Durante décadas, una de las enzimas más famosas del cáncer parecía jugar siempre escondida, moviendo los hilos desde el interior de las células tumorales y fuera del alcance del sistema inmunológico. Nadie se imaginaba que, en realidad, podía acabar asomando al exterior como una señal visible.

LA “BANDERA” INESPERADA QUE APARECE EN LOS TUMORES

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) han descubierto que la enzima SRC también aparece como una bandera en la superficie de las células tumorales de la vejiga, del colon, del seno, del páncreas y probablemente de muchas otras, tal y como se recoge en 'Science'.

Durante cinco décadas, los científicos han conocido esta enzima cancerígena conocida como SRC. Sin embargo, siempre asumieron que solo aparecía en el interior de las células, donde enviaba señales que impulsaban el crecimiento tumoral y permanecía oculta al sistema inmunitario.

A medida que las células cancerosas se dividen furiosamente, producen una gran cantidad de desechos. En las células sanas, estos desechos se descomponen. Pero en los tumores, el sistema de reciclaje se satura y las células expulsan parte de sus desechos. Esto empuja el SRC a la superficie celular, donde es visible para posibles terapias, como los anticuerpos.

QUÉ OCURRE DENTRO DE LAS CÉLULAS CANCEROSAS

Los investigadores dirigieron el SRC con anticuerpos que portaban cargas radiactivas o incitaban a las células inmunitarias. Esto destruyó las células cancerosas, reduciendo los tumores en ratones. El nuevo objetivo podría aplicarse a hasta la mitad de todos los tumores.

"Nadie pensó en buscarlo en el exterior", explica Jim Wells, profesor de Química Farmacéutica en la UCSF y autor principal del artículo. Nuestro descubrimiento nos permite probar inmunoterapias comprobadas en este nuevo objetivo tumoral".

En la década de 1970, los doctores J. Michael Bishop y Harold Varmus, de la UCSF, identificaron el SRC (el gen que contiene las instrucciones para la síntesis de la enzima SRC) como el primer oncogén, o gen cancerígeno. Esto marcó el inicio del campo moderno de la genética del cáncer y les valió a los investigadores el Premio Nobel en 1989.

Desde entonces, los científicos han intentado bloquear la enzima SRC con fármacos que se infiltran en las células. Sin embargo, estas terapias no han dado buenos resultados porque desactivan la SRC tanto en células cancerosas como sanas, que necesitan la enzima para funcionar.

Para comprender cómo la SRC llegaba a la superficie celular, los científicos rastrearon la proteína en células cancerosas cultivadas en placas de Petri. Descubrieron que la SRC se estaba quedando atrapada en el sistema de eliminación hiperactivo de la célula.

Las células normalmente atrapan los desechos en pequeños sacos que descomponen y reutilizan. Pero en las células cancerosas de rápido crecimiento, el sistema puede sobrecargarse. En lugar de digerirse, los sacos que contienen los desechos se fusionan con la membrana celular y expulsan su contenido fuera de la célula.

"Vimos que el SRC estaba siendo arrastrado hacia la membrana externa, donde quedó expuesto como una bandera roja", aclara Corleone Delaveris, primer autor del artículo, quien realizó el trabajo como investigador postdoctoral en el laboratorio de Wells y ahora está en Inversion Therapeutics.

Los investigadores descubrieron que el SRC estaba presente en la superficie de las células tumorales de vejiga obtenidas de pacientes de la UCSF, pero no en el tejido vesical sano ni en las células inmunitarias. Esto sugiere que es lo suficientemente específico como para dirigir los anticuerpos anticancerígenos hacia el objetivo correcto.

En colaboración con el profesor de Radiología de la UCSF, el doctor Michael Evans, el equipo dirigió anticuerpos radiactivos experimentales al SRC en ratones a los que se les habían implantado células tumorales humanas; observaron que estos anticuerpos se acumulaban en las células. También diseñaron anticuerpos para ayudar a las células inmunitarias a reconocer y destruir células cancerosas humanas en ratones.

La UCSF ha autorizado los anticuerpos y las moléculas relacionadas a Inversion Therapeutics para explorar su potencial terapéutico.