Un hallazgo en 150.000 pacientes podría abrir una nueva vía para atacar distintos tipos de cáncer

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MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras analizar una enorme colección de datos de 150.000 muestras tumorales de pacientes, investigadores de BioNTech, una empresa de biotecnología alemana, han identificado receptores de células T contra el cáncer que son comunes a múltiples pacientes. Sus resultados se recogen en 'Science Traslacional Medicine'.

Al presentar un método para descubrir receptores de células T de dominio público, sus experimentos podrían acelerar los esfuerzos para utilizar estos receptores en inmunoterapias contra diversos tipos de cáncer. Las células T contienen receptores de células T en sus membranas celulares que son específicos para antígenos tumorales.

Por ello, los receptores de células T ofrecen una vía para atacar específicamente las células tumorales. Así, los científicos creen que estos receptores podrían ser clave para el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer. Sin embargo, los receptores de células T son muy diversos, y las técnicas actuales para descubrir nuevos receptores de células T requieren flujos de trabajo laboriosos y muestras de tejido difíciles de obtener.

En este estudio, los investigadores demuestran que los conjuntos de datos públicos de grandes cohortes de pacientes ofrecen una fuente más práctica para el descubrimiento de receptores de células T. Construyeron una base de datos que comprende datos de secuenciación masiva de ARN, registros clínicos y cadenas de receptores de células T de más de 150.000 pacientes con más de 30 tipos diferentes de cáncer avanzado. El equipo desarrolló un método analítico para examinar las 26 millones de cadenas únicas de receptores de células T.

Este método permitió identificar receptores asociados a antígenos cancerígenos comunes, como la proteína KRAS mutada y las proteínas del virus del papiloma humano. Además, caracterizaron 11 familias de receptores de células T presentes en diversas poblaciones de pacientes, incluyendo nueve familias de receptores previamente desconocidas. "En términos más generales, nuestros hallazgos demuestran que los repertorios inmunitarios derivados de pacientes, obtenidos durante las pruebas clínicas de rutina, representan un recurso valioso y en gran medida inexplorado para el descubrimiento de inmunoterapias contra el cáncer", concluyen los investigadores.