Hallan en Siberia pruebas del uso del cannabis como intoxicante hace 2.800 años

Archivo - Marijuana. Cannabis joint being prepared. Medical or recreative - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MMEEMIL - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación internacional, liderado por el Instituto de Ciencias Arqueológicas de la Universidad de Berna y el Instituto Max Planck de Geoantropología (Alemania), ha logrado establecer que el cannabis se utilizaba como sustancia intoxicante ya hace 2.800 años.

El cannabis es una de las plantas psicoactivas más utilizadas en la actualidad. Sin embargo, resulta difícil determinar arqueológicamente cómo se utilizaba en la prehistoria. Las partes de la planta, como las flores, las hojas y las resinas, son perecederas y, por lo tanto, rara vez se conservan. Se sabe que el cannabis tenía diversos usos, como la producción de aceite o fibra, y no se utilizaba exclusivamente como medicina o droga.

El equipo de investigación internacional, liderado por el doctor Gino Caspari del Instituto de Ciencias Arqueológicas de la Universidad de Berna y el Instituto Max Planck de Geoantropología, ha combinado diversos métodos analíticos en su investigación de una tumba principesca en la República de Tuvá, en el sur de Siberia. La tumba pertenece a miembros de alto rango de la sociedad escita, una cultura ecuestre de la estepa euroasiática. Se recuperaron aproximadamente 1.000 semillas de cannabis.

Seis de ellas fueron datadas directamente mediante el método del radiocarbono. Junto con otros resultados de datación, esto indica que las semillas fueron colocadas en la tumba a principios del siglo VIII a. C. "Las semillas demuestran que el cannabis desempeñó un papel importante en los rituales relacionados con el entierro", señala Caspari, arqueólogo y autor principal del estudio.

El equipo de investigación, que ha publicado su trabajo en 'Science', también examinó cabello humano conservado de la cámara funeraria central. Los análisis apuntan al consumo de cannabis. "Este estudio es particularmente revelador porque combina el análisis de restos vegetales con rastros moleculares en el cuerpo humano", añade Caspari.

Las semillas recuperadas de la tumba probablemente provienen de plantas silvestres. No es posible determinar a partir de esto si fueron cultivadas específicamente por sus propiedades psicoactivas. Su presencia en una tumba no prueba, por sí sola, el uso psicoactivo del cannabis. Esto se hizo evidente solo mediante el análisis del cabello: en varias de las muestras de cabello examinadas, los investigadores encontraron señales claras compatibles con el cannabinol (CBN). El CBN se produce, entre otras cosas, por la oxidación del tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto intoxicante más importante del cannabis. Además, el equipo detectó señales débiles que, según su masa, son compatibles con el THC. Para analizar las muestras de cabello se utilizó, entre otros métodos, espectrometría de masas de alta resolución.

Según los investigadores, los análisis capilares indican el consumo de cannabis. Sin embargo, no permiten determinar con precisión la cantidad consumida. Tampoco es posible determinar con certeza cómo ingresaron los compuestos activos al organismo, por ejemplo, mediante inhalación o ingestión. Por lo tanto, los análisis no confirman un método de consumo específico. Yacimientos arqueológicos posteriores en Asia Central han revelado residuos químicos de cannabinoides en vasijas y piedras calentadas, lo que indica claramente la inhalación.

"Los rastros moleculares encontrados en el cabello y las semillas de cannabis provienen de la misma tumba y sugieren que el cannabis se utilizaba por sus propiedades intoxicantes", afirma Caspari.

El equipo de investigación sitúa los hallazgos de cannabis en un contexto de entierro ritual. "En esta tumba principesca, los entierros iban acompañados de extensos sacrificios de caballos y, muy probablemente, también de sacrificios humanos", describe Gino Caspari. En una publicación anterior, el equipo había descubierto los restos de 18 caballos que alguna vez estuvieron dispuestos sobre el túmulo funerario. Mientras tanto, han salido a la luz varias docenas de sacrificios de caballos adicionales y huesos humanos dispersos.

Los hallazgos proporcionan la evidencia arqueológica más antigua con datación directa del uso del cannabis por sus propiedades intoxicantes. Sin embargo, no permiten extraer conclusiones sobre el contenido de THC de las plantas de aquella época. Tampoco ha sido posible determinar hasta ahora si las plantas fueron seleccionadas o cultivadas específicamente para obtener mayores niveles de compuestos activos.

El equipo de investigación continúa con la investigación. "Ya hemos comenzado a secuenciar algunas de las muestras de plantas. La conservación del ADN es excelente en este caso. Esto nos ayudará a conocer mejor la historia de la domesticación y la difusión de este cultivo próximamente", finaliza Gino Caspari.