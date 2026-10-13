Hallan la huella de la niebla mental en la boca y los pulmones: el microbioma explica el Covid persistente más grave

Archivo - Hombre con vértigo. - PORNPAK KHUNATORN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de más de 700 personas ha demostrado que aquellos con Covid persistente tienen diferencias distintivas en la mezcla de bacterias que viven en sus bocas y pulmones, según un estudio de la Universidad de Dundee, Reino Unido.

La investigación, publicada en el 'European Respiratory Journal', también muestra que estas diferencias en el microbioma pulmonar están relacionadas con los síntomas respiratorios, así como con los problemas cognitivos y digestivos que se sabe que ocurren en la Covid persistente.

CAMBIOS EN LA MICROBIOTA ORAL Y PULMONAR EN LA COVID PERSISTENTE

Los investigadores afirman que sus hallazgos podrían esclarecer por qué algunas personas desarrollan Covid persistente y podrían indicar nuevas formas de tratar esta afección.

La autora principal del estudio, Daniela Alferes de Lima Headley, de la Universidad de Dundee, declara: "Sabemos que millones de personas en todo el mundo siguen afectadas por Covid persistente y su causa aún se desconoce. La enfermedad de Covid persistente afecta a múltiples órganos.

El microbioma es importante para mantener la salud en todo el cuerpo, por lo que es un fuerte candidato a contribuir a la Covid persistente. Estudios previos han mostrado algunos cambios en el microbioma intestinal en casos de Covid persistente, pero la Covid es una enfermedad pulmonar, por lo que tiene sentido investigar si el microbioma pulmonar se ve alterado en la Covid persistente".

Esta investigación forma parte de PHOSP-COVID, financiada conjuntamente por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) y UK Research and Innovation. La investigación incluyó a 771 personas que recibieron tratamiento por COVID-19 entre febrero de 2020 y marzo de 2021 en uno de los 38 hospitales del Reino Unido.

Los investigadores dividieron a los participantes en cuatro grupos según la gravedad de sus síntomas cinco meses después del alta hospitalaria. Estos grupos eran: "muy graves", con graves deterioros físicos, mentales y cognitivos; "graves", con graves problemas mentales y físicos, pero no cognitivos; "moderados", con dificultades principalmente cognitivas; y "leves", con pocos síntomas y buena recuperación.

Seis meses después del alta hospitalaria, los investigadores tomaron muestras de saliva de los pacientes y de esputo de sus pulmones, y utilizaron la secuenciación de ADN para identificar los microbios presentes. Analizaron la variedad y la cantidad de los microbios y compararon estos datos con los síntomas de los pacientes.

Esto demostró que las personas con Covid persistente muy grave presentaban diferencias muy evidentes en el microbioma de la boca y los pulmones, en comparación con las personas que no padecían Covid persistente grave. También se observaron diferencias vinculadas a síntomas específicos, como la reducción de la función pulmonar (lo que significa que los pulmones no pueden retener tanto aire como de costumbre o que el aire no puede entrar y salir de ellos con la misma facilidad), síntomas neurocognitivos (como confusión mental, dificultades con la memoria, la atención y la concentración) y síntomas gastrointestinales (como dolor, náuseas, diarrea y pérdida del apetito).

Entre los cambios asociados a los síntomas persistentes de la Covid-19, se observó una sobreabundancia de bacterias productoras de ácido láctico, lo que también se relacionó con signos de inflamación detectados en muestras de sangre de los pacientes.

El estudio fue dirigido por el profesor James Chalmers, catedrático de Investigación Respiratoria de la Universidad de Dundee, Reino Unido, quien aporta: "Las personas que presentaron los peores síntomas entre cinco y seis meses después de la infección por Covid-19 experimentaron grandes cambios en la microbiota de la boca y los pulmones. También descubrimos que estos cambios en la microbiota de las vías respiratorias no solo estaban relacionados con problemas pulmonares, sino también con síntomas como confusión mental y problemas intestinales, lo que sugiere que la microbiota pulmonar podría tener repercusiones en la salud en general".

¿PUEDE LA MICROBIOTA AYUDAR A ENCONTRAR NUEVOS TRATAMIENTOS?

Lo que desconocemos es si estos cambios se produjeron antes de la infección por COVID-19 o si ocurrieron después. Tampoco sabemos qué sucederá con el microbioma de los pacientes en los años posteriores. Nos encantaría saber si estos cambios mejoran con el tiempo.

"Necesitamos urgentemente saber qué causa la Covid persistente, ya que sigue siendo un grave problema de salud pública. Comprender sus causas podría conducir a mejores tratamientos; el microbioma puede modificarse mediante antibióticos, probióticos u otras medidas. Esperamos que nuestros hallazgos impulsen más investigaciones sobre la Covid persistente y, en el futuro, nos encantaría ver ensayos clínicos para ayudar a las personas con esta devastadora enfermedad."

Seis años después del inicio de la pandemia, aún no comprendemos del todo por qué algunas personas desarrollan Covid persistente ni cuál es la mejor manera de apoyar su recuperación. Este amplio estudio multicéntrico identifica patrones distintivos en la microbiota oral y respiratoria de personas con los síntomas más graves tras la hospitalización por Covid-19.

Es importante destacar que estos patrones se asociaron no solo con deterioro respiratorio, sino también con síntomas cognitivos y gastrointestinales. Estos hallazgos proporcionan una base importante para futuras investigaciones longitudinales y mecanicistas. Si se confirman estas asociaciones, podrían ayudarnos a identificar nuevas formas de predecir, prevenir o tratar las formas más incapacitantes de Covid persistente.