Archivo - Hallan una huella bioquímica que identifica mayor riesgo de mortalidad en diabetes y resistencia a insulina - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores españoles ha liderado un estudio de ámbito internacional por el se ha hallado una huella bioquímica que identifica a las personas con diabetes y resistencia a la insulina con mayor riesgo de mortalidad.

Este trabajo, que ha sido encabezado por expertos de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB-CatSud) y el área de Obesidad y Nutrición del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEROBN), muestra, de esta manera, una serie de patrones moleculares en la sangre que permiten detectar a los pacientes en esta situación.

Publicada en la revista especializada 'Metabolism', esta investigación aborda la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, que afectan a millones de personas en todo el mundo, aumentando considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas. Sin embargo, según sus autores, todavía no se conocen por completo los mecanismos biológicos que explican por qué estas alteraciones metabólicas se asocian a una menor supervivencia.

Ante ello, este análisis desarrollado en el marco del proyecto 'PREDIMED', se ha basado en la metabolómica, una disciplina que estudia cientos de moléculas del organismo para obtener una fotografía detallada de su funcionamiento. Estas, llamadas metabolitos, son el producto de los procesos metabólicos y contienen información sobre factores genéticos, la alimentación, el estilo de vida y el estado de salud de una persona.

De esta forma, los investigadores han trabajado sobre muestras de plasma -fracción líquida de la sangre en la que flotan las células sanguíneas- de cerca de 700 personas de edad avanzada con un elevado riesgo cardiometabólico. Así, y mediante técnicas avanzadas de espectrometría de masas, han examinado cientos de metabolitos y han identificado 31 asociados a la diabetes tipo 2 y 105 a la resistencia a la insulina.

DOS FIRMAS METABÓLICAS

Con ello, han construido dos firmas metabolómicas, es decir, dos huellas biológicas que reflejan los cambios del metabolismo cuando se desarrollan la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. "Los resultados muestran que las personas con una presencia más marcada de estas firmas presentaban un riesgo significativamente mayor de fallecer durante el periodo de seguimiento", han explicado.

"Más concretamente, los participantes con una huella metabólica asociada a la diabetes tipo 2 tenían un 52 por ciento más de riesgo de mortalidad por cualquier causa", han continuado, para añadir que "en el caso de la resistencia a la insulina, este incremento fue del 33 por ciento". "Además, los investigadores identificaron varios metabolitos comunes a ambas alteraciones, que también se asociaban a un peor pronóstico", han declarado.

Estos datos, que han sido replicados en tres grandes cohortes independientes de Estados Unidos, lo que ha confirmado las asociaciones observadas inicialmente en la población mediterránea de 'PREDIMED', "ayudan a comprender mejor los mecanismos biológicos que conectan las alteraciones del metabolismo de la glucosa con el riesgo de mortalidad", ha explicado el investigador del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV y primer firmante de este estudio, Jesús F. García Gavilán.

Por último, ha manifestado que también pone de relieve el potencial de la metabolómica. "Si reunimos suficiente evidencia, los metabolitos pueden convertirse en una gran herramienta para determinar el nivel de riesgo de un paciente e incluso abrirían la puerta a adoptar estrategias de prevención precisas y personalizadas", ha concluido.