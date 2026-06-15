Hallan disruptores endocrinos en la leche materna y en lactantes

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MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Parma y del Hospital Universitario de Parma, Parma, Italia, han encontrado disruptores endocrinos (EDC) que interfieren con las hormonas en la leche materna y en la orina de niños desde el nacimiento hasta los 6 meses, según presentan en ENDO 2026, la reunión anual de la Sociedad Endocrina en Chicago, Estados Unidos.

"La leche materna es la fuente nutricional óptima para cualquier niño y debe protegerse, ya que es un vehículo de contaminantes ambientales", declara Maria Elisabeth Street, profesora asociada y directora de la División de Endocrinología Pediátrica de la Universidad de Parma y del Hospital Universitario de Parma, Italia. "La infancia representa un período crítico de exposición, ya que los efectos se magnifican a esta edad y el daño se hace evidente después de muchos años".

Street y sus colaboradores utilizaron datos de 336 parejas madre-hijo inscritas en el proyecto LIFE-MILCH. Se recolectaron muestras un mes, tres meses y seis meses después del nacimiento.

Los investigadores midieron la exposición a más de 50 sustancias químicas diferentes, incluidos bisfenoles (BPA), hidrocarburos aromáticos policíclicos, ftalatos y metabolitos, parabenos, pesticidas polares y piretroides.

El BPA se encontró comúnmente en la leche materna un mes después del nacimiento (51,2%) y a los seis meses posparto (49,8%). Casi un tercio de los bebés tenían BPA en sus muestras de orina después del nacimiento. El número aumentó al 67,6% cuando los bebés tenían 6 meses.

El bisfenol S (BPS) se encontró en la leche materna un mes después del nacimiento (10,7%), a los seis meses después del nacimiento (18,3%), y en muestras de orina de bebés al nacer (22,4%) y a los seis meses después del nacimiento (41,2%).

La mayoría de los hidrocarburos aromáticos policíclicos se detectaron raramente en la leche materna, pero varios se encontraron de forma constante en la orina (hasta un 27,7%).

El metilparabeno (MePB) y el etilparabeno (EtPB) se encontraron con mayor frecuencia un mes (51,2%; 42,3%) y seis meses después del parto (56,2%; 52,6%) en la leche materna, y aumentaron en las muestras de orina con el tiempo. El glufosinato se detectó en la leche materna un mes después del parto (27,4%) y tres meses (31,9%) después del parto, y en muestras de orina al nacer (44,7%) y a los seis meses de edad (38,2%).

Los ftalatos, incluido el ftalato de dibutilo (DBP), se encontraron en el 90,2% de las muestras de leche materna un mes después del parto y en el 86,5% a los seis meses después del parto. Los niveles en las muestras de orina aumentaron del 30,3% al nacer al 79,4% a los 6 meses de edad.

La mayoría de los disruptores endocrinos encontrados en la leche materna y las muestras de orina están asociados con los hábitos de alimentación y los productos utilizados para el cuidado personal y del hogar, comenta Street.

Los estudios han demostrado que la exposición a estas sustancias químicas está relacionada con problemas del neurodesarrollo, activación hormonal al nacer y androgenización, es decir, el desarrollo de características reproductivas masculinas. La exposición a disruptores endocrinos también puede alterar el crecimiento, el peso y la obesidad, asegura Street.

Según Street, los resultados del estudio han dado lugar a una campaña de prevención cuyos resultados se encuentran actualmente en evaluación, y varias partes interesadas han firmado acuerdos para monitorear y reducir la presencia de estas sustancias químicas en sus productos en Italia. Los investigadores instan a las autoridades de salud pública a reducir la exposición a los disruptores endocrinos y a crear estrategias preventivas para proteger la leche materna en un mundo en constante cambio.