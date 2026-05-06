Hallado un subtipo de cáncer de sangre más letal en mujeres que en hombres y un posible tratamiento

El director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (Barcelona), Ari Melnick, que ha liderado el estudio - INSTITUTO JOSEP CARRERAS

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el laboratorio del director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (Barcelona), Ari Melnick, ha revelado "por primera vez" que un subtipo específico del cáncer de la sangre más frecuente en adultos es significativamente más letal en mujeres que en varones y se ha descubierto un posible tratamiento dirigido.

En el estudio, sobre el linfoma B difuso de células grandes, han participado los laboratorios de la doctora Wendy Béguelin, de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, y el doctor Leandro Ventututti, de la Universidad de Columbia Británica, ha informado el instituto en un comunicado este miércoles.

El estudio relaciona la mayor mortalidad en mujeres a la "inestabilidad" del cromosoma X y lo hace tras analizar datos de 5.000 pacientes procedentes de 14 estudios independientes, donde se comprobó que las mujeres con tumores que presentaban alteraciones simultáneas en dos genes, tenían un riesgo de mortalidad más de cuatro veces mayor al de los hombres con las mismas mutaciones.

El equipo de investigación comprobó además que este fenómeno no depende de las hormonas femeninas, ya que el efecto se mantuvo en modelos animales incluso después de la extirpación de los ovarios, lo que confirma que la vulnerabilidad está determinada por los propios cromosomas.

TRATAMIENTO

Se ha descubierto que se puede contrarrestar dicha alteración mediante inhibidores de IRAK, una clase de fármacos que ya se encuentran en desarrollo clínico por otras enfermedades, en las que resultaron significativamente más eficaces para eliminar células tumorales femeninas que masculinas.

La combinación del inhibidor de IRAK con la quimioterapia estándar potenció "aún más" el efecto, y señalan que esto podría permitir reducir las dosis de quimioterapia, un paso especialmente relevante en pacientes de edad avanzada, que son quienes desarrollan esta enfermedad con mayor frecuencia.