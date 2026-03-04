Hallado un 'interruptor biológico' del sueño en peces cebra, especie con similitudes con el cerebro humano - CSIC

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores ha hallado un nuevo circuito cerebral en peces cebra, el cual revela un 'interruptor biológico' del sueño en estos animales, especie con similitudes con el cerebro humano, lo que ha sido constatado a través de un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"El equipo de investigación identificó unas nuevas neuronas que expresan los genes Qrfp y Pth4 como promotoras del sueño en los peces", ha explicado el miembro del Instituto de Investigaciones Marinas de esta institución nacional (IIM-CSIC), Josep Rotllant, quien ha añadido que, "durante el proceso, se emplearon técnicas de edición genética para examinar peces que carecían del neuropéptido Qrfp o Pth4, con el objetivo de determinar los efectos de cada uno de ellos en el sueño".

Para ello, se ha analizado la actividad de un grupo de neuronas del hipotálamo en larvas de estos animales, que son ampliamente utilizados en investigación biomédica. Así, este trabajo, publicado en la revista especializada 'Current Biology', ofrece nuevas pistas sobre cómo el cerebro decide dormir y podría tener aplicaciones futuras en tratamiento del insomnio en seres humanos.

Bajo el liderazgo del estadounidense Instituto Tecnológico de California (CalTech) y la participación, también, de las universidades Estatal de California y la británica de Exeter, este estudio ha expuesto, por tanto, que el neuropéptido Pth4 es responsable de activar el mecanismo de promoción del sueño mediante un doble sistema: la inhibición de las neuronas que impulsan la vigilia y la potenciación de las que favorecen el descanso.

NORADRENALINA Y SEROTONINA

"Estas neuronas no actúan de manera aislada, sino que se comunican con otras regiones profundas del cerebro mediante neurotransmisores como noradrenalina y serotonina, lo que permite que el cerebro transite de forma progresiva de la vigilia al sueño, en un proceso mucho más dinámico y coordinado de lo que se pensaba", apunta Rotllant.

En este contexto, desde el CSIC han señalado que se ha concluido, además, que estas neuronas se activan especialmente cuando el pez permanece despierto durante largos periodos de tiempo, formando parte del sistema que mide la necesidad acumulada de descanso. Este mecanismo garantiza la transición al sueño en momentos críticos, protegiendo funciones vitales, como la memoria, la reparación celular y la regulación energética.

"Aunque los humanos no poseen exactamente la misma molécula, creemos que este circuito refleja un sistema evolutivo antiguo, compartido entre distintas especies, que ayuda a ahorrar energía y mantener el equilibrio del organismo, y cuya comprensión podría abrir nuevas vías para tratar el insomnio y otros trastornos del sueño", ha finalizado Rotllant.