Hackear el nervio vago por la oreja: descubren cómo encender el cerebro para recuperar la movilidad

Archivo - Estimulacion transcutanea auricular del nervio vago taVNS para rehabilitacion de la movilidad. - DOUCEFLEUR/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Para miles de personas que se enfrentan cada día a la dura batalla de la fisioterapia y la rehabilitación, recuperar el control de sus movimientos puede convertirse en un proceso lento y frustrante. La medicina lleva años buscando una llave biológica que sea capaz de acelerar este camino y reconectar de forma directa las órdenes del cerebro con los músculos dañados.

Ahora, un revolucionario enfoque científico que utiliza una técnica no invasiva promete cambiar las reglas del juego de la estimulación neuronal sin necesidad de pasar por un quirófano.

RÁFAGAS ELÉCTRICAS PARA MOVER EL CUERPO

Investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich (Suiza) lideran un estudio para profundizar en la comprensión de cómo el uso de la taVNS durante el movimiento afecta a diferentes sistemas del cerebro y el cuerpo en un artículo reciente de 'Jneurosci'.

El nervio vago conecta el cerebro con los principales órganos del cuerpo y desempeña funciones importantes en muchos procesos corporales. Para las personas con problemas de movilidad que participan en fisioterapia, la estimulación del nervio vago mediante una técnica no invasiva, la estimulación transcutánea auricular del nervio vago (taVNS), se perfila como una intervención terapéutica adicional.

Sin embargo, los investigadores no han evaluado cómo interactúa la taVNS con los sistemas motores durante el movimiento, lo que podría ser útil para desarrollar estrategias de tratamiento para personas con problemas de movilidad.

Dane Donegan y Paulius Viskaitis, del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, administraron breves ráfagas de taVNS a 36 voluntarios sanos mientras un sistema informático les indicaba si debían o no presionar sus dedos a intervalos aleatorios. En comparación con la ausencia de estimulación, la taVNS asociada al movimiento aumentó la actividad en un área cerebral relacionada con el movimiento. Esto demuestra la especificidad de la ubicación de la taVNS, ya que estimular una ubicación diferente con taVNS no aumentó la actividad en el área cerebral relacionada con el movimiento.

Las respuestas pupilares durante la taVNS asociada al movimiento sugirieron que las señales neuronales promovían un estado de excitación. Otras medidas corporales no relacionadas con el movimiento permanecieron inalteradas, lo que sugiere que la taVNS se dirigía específicamente a la excitación y al movimiento.

Para confirmar este papel conductual específico de la taVNS en el movimiento, los investigadores eliminaron el componente voluntario del paradigma y utilizaron un método diferente para activar las vías motoras en el cerebro de 19 participantes inmóviles mientras administraban la taVNS. Esta manipulación provocó espasmos en el dedo sin afectar otras medidas.

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS A LARGO PLAZO

Según los investigadores, estos hallazgos revelan que el uso de taVNS durante el movimiento puede activar sistemas cerebrales y corporales específicos para el movimiento, en lugar de producir efectos fisiológicos amplios e inespecíficos.

Viskaitis destaca las implicaciones del tratamiento al presentar algunas de las preguntas que el equipo de investigación desea abordar: "Queremos saber si alguno de estos sistemas con los que interactúa taVNS se correlaciona con resultados a largo plazo", concluye.