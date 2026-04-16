Lo que haces en las videollamadas que está dañando tu voz sin darte cuenta

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MADRID, 16 Abr. (EDIZIONES) -

Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, una fecha que pone el foco en una herramienta esencial que, sin embargo, suele pasar desapercibida hasta que falla. La voz no sólo permite comunicarnos, sino que refleja nuestro estado físico y emocional, y depende directamente de hábitos cotidianos como la hidratación, el descanso, o la forma en la que hablamos.

Según explica la logopeda Laura Martín, experta en patología vocal, durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, muchas de las conductas más comunes -desde hablar por encima del ruido hasta dormir mal, o abusar de ambientes secos- pueden deteriorarla de forma progresiva. Cuidarla, advierte, no pasa por soluciones rápidas, sino por entender cómo funciona, y por adoptar hábitos sostenidos en el tiempo.

"La voz es la gran olvidada dentro del campo de la salud. Tienes tan asumido que cuando quieres hablar el sonido sale solo que no te preocupas por ella hasta que te falla. Es justo en ese momento cuando intentas buscar remedios caseros, tips, consejos que te ayuden a recuperar la voz cuanto antes. Pero en ese momento, nada va a ayudarte a recuperar la voz en minutos", asegura la también directora del Máster en Terapia Vocal del CEU desde 2017 y fundadora de Academia Ciencias de la Voz.

CUIDADO CON LAS VIDEOLLAMADAS

Subraya esta experta que las videollamadas y los audios, en vez de los mensajes de texto, están generalizados y aceptados en todas las franjas de edad en nuestra sociedad y que, aunque su uso en la vida personal no es tan elevado como para provocar un daño en la salud vocal, sí que es cierto que las videollamadas constantes en ambientes profesionales sí pueden generar alteraciones en la voz.

"El motivo es la falta de contexto comunicativo. Cuando estás de forma presencial en una reunión controlas el lenguaje corporal, la distancia con el interlocutor, y el ruido ambiente. Sin embargo, en un contexto de videollamada, toda esa información no está disponible y hablas a la pantalla como si la persona estuviese tan lejos como lo está realmente", afirma esta logopeda.

Laura Martín indica que como sabemos que la persona o las personas que están en la reunión están a distancia, esto a veces hace que nuestra voz intente suplir esa distancia y se tienda a hablar más fuerte y más agudo. "Y se te olvida también que la persona que te está escuchando tiene unos altavoces o unos auriculares, y que aunque hables con un volumen y con una intensidad de voz más baja y más saludable, la persona que te escucha puede subir el volumen de sus auriculares", avisa Laura Martín.

Además, reitera esta experta en que al estar frente a una pantalla, la posición sentada afecta a la postura corporal y al lenguaje corporal, que son elementos que ayudan en la expresión. "Y como no se puede hacer uso de ellos en este tipo de comunicación, toda la responsabilidad cae en el sonido de la voz, con lo cual esta tiende a sobreactivarse para suplir todas esas carencias del contexto comunicativo virtual", sostiene.

QUÉ MÁS PUEDE PERJUDICAR A NUESTRA VOZ

Por eso cree importante trabajar en nuestros hábitos diarios para mantener la salud vocal, porque, aunque no lo sepamos, insiste en que hay muchas pequeñas acciones del día a día que perjudican nuestra voz: "Beber poca agua o abusar de bebidas carbonatadas, azucaradas o alcohólicas. Tus cuerdas vocales tienen una característica que las hace únicas. Son el órgano del cuerpo que más veces se mueve por segundo (en mujeres, una media de 220 veces por segundo y en hombres entre 100-150 veces). Este movimiento les genera mucho desgaste y sequedad al pasar el aire también a través de ellas. Por este motivo, si tu ingesta de agua y, por tanto, tu hidratación es insuficiente, tus cuerdas vocales pueden secarse y ser más sensibles al daño que provoca hablar o cantar".

Pero también cita esta logopeda al hecho de hablar mucho, y además hacerlo muy fuerte, y explica que cada vez que levantamos la voz para ser escuchados, los músculos de la laringe y del cuello tienen que hacer un trabajo extra para conseguirlo. "Como cualquier otro músculo del cuerpo, los músculos de tu voz también se cansan y se fatigan, pudiendo incluso doler si mantienes durante mucho tiempo esta forma de comunicarte. Por eso es tan importante educar la voz si eres profesional, como docente, y tienes que hablar fuerte en ambientes ruidosos muchas horas al día", agrega.

Igualmente, habla de que la falta de sueño y de descanso perjudican a nuestra voz y sostiene que una mala noche tiene efectos negativos en tu voz. Primero, dice Laura Martín que en los músculos, porque estos no se habrán relajado; asimismo apunta a la inflamación que se haya producido por el uso de la voz no se habrá resuelto. "Si además eres una persona que respira por la boca por la noche o que ronca, el aire que pasa durante las horas de sueño por tu garganta reseca tanto tu voz que puede incluso que, al despertarte, tengas que esperar hasta ingerir líquido para que salga", advierte.

EL CASO DEL ALCOHOL Y DEL TABACO

Es más, en este contexto subraya esta logopeda que tanto el tabaco, como el alcohol, y el consumo de cafeína tienen un efecto en la voz que puede perjudicar la salud vocal: "El tabaco provoca una mayor sequedad en la garganta y peores condiciones respiratorias, siendo el aire el soporte de la voz. (...) El consumo de alcohol, de la misma manera, tiene un impacto negativo en todo el cuerpo, pero no pasa directamente por las cuerdas vocales. Lo que sabemos es que el alcohol deshidrata, y unas cuerdas vocales deshidratadas son más susceptibles de sufrir daño al usarlas".

Además, indica que el alcohol daña las mucosas gastrointestinales y puede potenciar o desencadenar reflujo laringofaríngeo, una patología muy frecuente en personas que usan la voz, que no tiene por qué estar asociado al consumo de alcohol, pero que sí genera daños en las cuerdas vocales, sobre todo relacionados con la inflamación de los tejidos, dado lugar a una voz más pesada, más rota y más grave.

Y la cafeína apunta que no tiene un efecto directo en la voz pero indica que el café o las bebidas con cafeína no hidratan los pliegues vocales y, por tanto, nunca sustituyen el consumo de agua necesario para mantenerlos hidratados. "Además, el consumo de cafeína después del mediodía puede tener un efecto negativo en la calidad del sueño, y ese es el daño colateral que puede afectar negativamente a la voz al no lograr un descanso óptimo", agrega Laura Martín.