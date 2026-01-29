Por qué hacer cola o pagar más te hace sentir que lo que compras vale la pena

Archivo - Primer plano de un hombre probando un anillo en una joyería - - FG TRADE/ ISTOCK - Archivo

Si alguna vez has pagado más por algo o esperado horas en una cola para conseguirlo, probablemente hayas sentido que valía más de lo que costaba. No es solo una sensación: tu cerebro realmente cambia la manera en que percibes el valor de lo que obtienes. Lo que parecía un simple capricho psicológico tiene, en realidad, una base biológica muy concreta.

LA DOPAMINA NOS HACE DESEAR MÁS

Neurocientíficos de Stanford Medicine (Estados Unidos) publican en 'Nature' un artículo en el que analizan por qué pagar más o hacer cola para comprar un artículo aumenta su valor en nuestra mente.

Por razones misteriosas, estamos programados para valorar más algo si hemos invertido mucho esfuerzo. "Tomamos decisiones erróneas basándonos en lo que hemos invertido en algo, incluso si la probabilidad de obtener una ventaja objetiva es nula", expone el profesor adjunto de psiquiatría y ciencias del comportamiento de Standford Medicine, Neir Eshel.

"Y no nos ocurre solo a nosotros. Esto se ha demostrado en animales de todo el reino animal", añade.

La culpa es de la dopamina: esa sustancia química del cerebro que nos impulsa a "hacerlo otra vez, hacerlo más" y de la que tanto se ha hablado en relación con el placer, el aprendizaje y la formación de hábitos.

Hay una diferencia entre desear algo y que te guste, matiza Eshel, quien se centra en cómo el cerebro motiva el comportamiento. "Puedes desear algo muchísimo, aunque ni siquiera te guste mucho. O viceversa".

ESFUERZO Y SATISFACCIÓN ESTÁN CONECTADOS

Hace unos años, Eshel, su entonces asesor postdoctoral, el doctor Rob Malenka , profesor Pritzker Nancy Friend en Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, y algunos colaboradores de Stanford Medicine comenzaron a realizar experimentos para aprender más sobre el deseo versus el gusto y qué papel, si lo hay, juega la secreción de dopamina en el cerebro en cada uno de estos estados.

"Observamos cuánto le gusta algo a un animal (cuánto consumirá si ese algo es gratuito) y cuánto desea algo (en qué medida el consumo de ese animal se ve afectado por el costo de obtenerlo)", contextualiza Eshel. Los resultados de esa experimentación aparecieron en un artículo publicado el 27 de noviembre en 'Neuron'.

En el curso de ese estudio, idearon un posible mecanismo neuronal para la antigua observación psicológica de que valoramos más las recompensas si trabajamos más duro para conseguirlas: la liberación de dopamina en el cuerpo estriado resulta estar muy influenciada por el esfuerzo realizado para obtener una recompensa.

En su estudio con ratones, los investigadores definieron el "costo" como la cantidad de veces que los ratones tuvieron que meter la nariz en un agujero de una caja (entre una y casi 50 veces) o el riesgo de recibir descargas eléctricas leves o moderadas en las patas para obtener una "recompensa": agua azucarada o estimulación directa instantánea de la liberación de dopamina en dos centros ubicados en el cuerpo estriado, una estructura ubicada en el centro del cerebro.

Estos centros son bien conocidos por su papel en la motivación y el movimiento, su abundancia de receptores de dopamina y su inervación por vías secretoras de dopamina que se originan en regiones más profundas del cerebro. Además, están involucrados en el aprendizaje, la formación de hábitos y la adicción.

Los investigadores primero determinaron el "consumo gratuito" de los animales de prueba: cuánto consume un ratón hasta saciarse en una situación gratuita. Esto les indicó a los investigadores cuánto le "gustaba" algo al ratón.

ACETILCOLINA: LA CLAVE DEL VALOR PERCIBIDO

Posteriormente, poco a poco, aumentaron el costo de adquisición incrementando el número de toques en la nariz o la intensidad de las descargas eléctricas en las patas de un ratón necesarias para obtener la recompensa. Los investigadores también variaron metódicamente las cantidades de recompensa (ya sea sacarosa o estimulación directa de la liberación de dopamina en el cuerpo estriado) que recibían los animales por una determinada cantidad de persistencia o malestar.

Así, se evaluó la liberación de dopamina en el cuerpo estriado de los ratones tan pronto como se obtenía cada recompensa. Como era de esperar, la liberación de dopamina en el cuerpo estriado se vio influenciada por el tamaño del premio. Sin embargo, el equipo científico descubrió que aumentar el costo de la recompensa también desencadenaba una mayor liberación de dopamina en el cuerpo estriado: existía una base bioquímica para el concepto de costo hundido.

En este nuevo trabajo, los investigadores fueron un paso más allá: demostraron por qué un mayor esfuerzo conlleva una mayor liberación de dopamina en el cuerpo estriado. Descubrieron que otra sustancia química cerebral, la acetilcolina, es esencial para vincular la cantidad de dopamina liberada al recibir una recompensa con el esfuerzo necesario para obtenerla.

Se sabe que las células nerviosas secretoras de dopamina tienen receptores para la acetilcolina y que otras células nerviosas cercanas también la liberan. Los neurocientíficos descubrieron que un mayor esfuerzo resulta en una mayor producción de acetilcolina de estas células nerviosas cercanas, lo que a su vez incrementa la cantidad de dopamina liberada por las células nerviosas secretoras de dopamina tras recibir una recompensa. Cuanto mayor sea el esfuerzo previo para obtener la recompensa, mayor será la satisfacción que se experimenta al obtenerla y mayor será el valor que se le atribuye.

Este hallazgo ayuda a entender por qué muchas veces nuestras decisiones de compra o de esfuerzo no siguen la lógica económica, y explica comportamientos que van desde hacer largas colas hasta pagar precios premium. Nuestro cerebro literalmente ajusta la percepción del valor según lo que invertimos, un mecanismo antiguo que combina dopamina, acetilcolina y aprendizaje de hábitos.