Qué hace envejecer al cerebro y qué hábitos ayudan a cuidarlo

Archivo - Desarrollo del cerebro: concepto de crecimiento, aprendizaje y desarrollo. - NATALYA KOSAREVICH - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EDIZIONES) -

¿Qué hace envejecer al cerebro y qué podemos hacer para cuidarlo con el paso de los años? Aunque la genética influye, también cuentan hábitos cotidianos como dormir bien, moverse con regularidad, y el mantener una vida social activa.

Para ello, entrevistamos en Europa Press Salud en exclusiva para Infosalus a Jordi Olloquequi, doctor en Biología Celular, investigador de la Universidad de Barcelona, y autor de 'Antiaging para el cerebro' (Paidós), donde nos explica cómo se relacionan el estrés, el sedentarismo, y la salud cardiovascular con el envejecimiento cerebral, y por qué aprender algo nuevo puede ser una forma de mantener la mente activa.

"El envejecimiento es un proceso complejo donde hay muchos factores interrelacionados y con un peso muy importante, por lo que solo ceñirse a uno no es posible. En concreto, el envejecimiento es un proceso natural e inevitable que no hay que verlo como una enfermedad. Envejecer también tiene cosas buenas porque nos volvemos más sabios y comprendemos mejor la vida, pero a medida que envejecemos somos más proclives a enfermar y a morir, y en el cerebro sucede como en el resto de órganos, y de células, y éste envejece", advierte este experto.

Pero hay que tener en cuenta en su opinión que el funcionamiento de nuestras células está determinado por la genética que heredamos, "es algo inevitable", y por eso habrá personas que tendrán más tendencia a envejecer mejor y otras, en cambio, peor.

Olloquequi, que trabaja como investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en Red del área de enfermedades neurodegenerativas (CIBERNED), donde trata de buscar nuevos tratamientos para combatir el Alzheimer y otras enfermedades asociadas al envejecimiento, comenta que, más allá de los genes, y sobre lo que está en nuestra mano a la hora de envejecer, sí subraya que hay un abanico de estilos de vida que pueden ayudarnos a envejecer con una mejor salud cerebral.

LA IMPORTANCIA DE LA GIMNASIA MENTAL, DE LEER Y DE APRENDER

Así, mantiene este experto que el cerebro, aunque no es un músculo, dice que sí se comporta como tal y si no lo ejercitamos suficiente se atrofia. De ahí que recomiende frente al paso del tiempo la gimnasia mental, como las aplicaciones que nos ofrecen juegos mentales con cálculos, o con cuestiones de lenguaje que suponen pequeño reto para el cerebro.

"Son efectivas y nos ayudan a enlentecer el envejecimiento del cerebro. También leer libros se ha visto incluso que quienes leen tienen un incremento de la esperanza de vida. Un estudio demuestra que viven dos años más que los que no y con mejores resultados en pruebas cognitivas; tocar un instrumento musical es vital también para frenar el envejecimiento cerebral; incluso el jugar a videojuegos es un entretenimiento vacío, pero también hay estudios que dicen que le plantea retos al cerebro y esto ayuda a envejecer mejor. Además de aprender un idioma", detalla este neurocientífico.

Recuerda en este sentido que lo realmente importante en realidad para ejercitar el cerebro es ponerle retos, que le estresemos un poco. "Al principio, por ejemplo, costarán los sudokus pero si llevas años haciéndolos no le supone gran novedad a tu cerebro, por lo que de nuevo ante esta situación habrá que buscar actividades que nos cueste hacerlas, porque si son fáciles pierden efectividad", matiza Olloquequi.

DI NO AL ESTRÉS

Habla igualmente de contrarrestar el estrés, una respuesta fisiológica que nos permite sobrevivir como especie ante un peligro, pero que cuando se activa de forma continuada, aunque sea de bajo grado, conlleva varias consecuencias, afectando algunas de ellas al cerebro directamente: "El estrés crónico puede atrofiar el hipocampo, la región cerebral asociada la memoria, de manera que al final se encoge".

Además, señala al sedentarismo, una causa de muchas enfermedades, y subraya la importancia de mantener una buena salud cardiovascular. Aquí mantiene que la segunda causa de demencia más frecuente son las demencias vasculares porque hay problemas a nivel de riesgo sanguíneo en el cerebro por problemas cardiovasculares, y que pueden desembocar en una degeneración y pérdida cognitiva.

En el campo de la nutrición, Olloquequi habla de la dieta mediterránea, "una de las tres mejores dietas, de las más saludables", con nutrientes claves, como las vitaminas del grupo B, importantes para salud cerebral; resalta a su vez la importancia del pescado azul, muy rico en lípidos poliinsaturados, pero también menciona al aceite de oliva, o a los frutos secos. "La dieta mediterránea es la dieta ideal para poder mantener el cerebro en buenas condiciones", zanja.

En este contexto aconseja huir de los ultraprocesados, y de los azúcares refinados: "Son venenosos para el cerebro. Es muy importante ingerir cantidades de fibra porque cuida directamente a la microbiota intestinal, sobre la que se ha visto que guarda un papel relevante a la hora de mantener nuestra salud cerebral, y de evitar la disbiosis intestinal, determinante a la hora de desarrollar alzheimer".

EL SUEÑO Y SU PODER 'ANTIAGING'

Sobre el sueño menciona que, fruto del estrés o bien porque está sobre estimulado, hay más personas que duermen peor, cuando la falta de sueño es un factor para el deterioro cognitivo. "Tener un sueño adecuado, tanto en duración, como en calidad, se ha visto efectos antiaging a nivel cerebral", apostilla.

Explica este experto que mientras dormimos se activa en el cerebro todo un sistema de mantenimiento que le permite seguir funcionando bien al día siguiente: "Conlleva esta fase la reparación del ADN de las neuronas, y cuando dormimos se reparan estas lesiones. También cuando dormimos se activa un 'sistema de limpieza' donde se barren gran cantidad de proteínas tóxicas generadas durante el día por el metabolismo de neuronas, como la beta amiloide, característica en el alzheimer, y durante la noche es cuando más fácilmente las podemos eliminar del cerebro. Dormir menos de 6 y no más de 9 horas es bueno para la salud".

A su vez, habla de la socialización, argumentado que se ha descrito que un factor de riesgo muy importante para el deterioro cognitivo es el aislamiento social. "Somos seres sociales. Nuestra estrategia para sobrevivir es la convivencia, y se correlaciona con una peor salud cerebral, y no me refiero sólo a los vínculos sociales estrechos, como con familiares o una pareja, que son muy importantes. También me refiero a la interacción social más superficial con conocidos y vecinos. Esto también tienen el poder de favorecer la neuroplasticidad o la capacidad de las neuronas para modificar sus conexiones, y es muy importante, incluso en quienes no les gusta socializar, el tener animales de compañía. Esto también se correlaciona con mejor salud cerebral y con un efecto antiaging, asegura Olloquequi.

En última instancia, y entre los factores de riesgo conocido y que puede entorpecer ese envejecimiento cerebral apunta al alcohol y al tabaco, "factores de riesgo para el deterioro cognitivo", al mismo tiempo que precisa que se ha visto también que la contaminación del aire es otro factor de riesgo importante para favorecer la neurodegeneración.