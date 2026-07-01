Hablar dos idiomas no es traducir: el cerebro los guarda en su propio “mapa mental” compartido

Archivo - Los bilingües utilizan y aprenden el lenguaje de manera que cambian sus mentes y cerebros, lo que tiene consecuencias, muchas positivas, según explica la doctora Judith F. Kroll, científica cognitiva en la Universidad Estatal de Pensilvania, - OKO_SWANOMURPHY - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cerebro humano posee la notable capacidad de comprender y expresar conceptos similares en múltiples idiomas. Para entender cómo lo logra, investigadores examinaron las respuestas de las neuronas del hipocampo durante la escucha pasiva, el habla dirigida y la conversación espontánea en inglés y español en un pequeño grupo de bilingües equilibrados.

Para muchas personas bilingües, cambiar de idioma resulta muy sencillo y ahora, científicos del Baylor College of Medicine en Houston (Estados Unidos) han descubierto cómo los cerebros bilingües logran esta hazaña a nivel de neuronas individuales.

En un estudio publicado en la revista 'Cell' de Cell Press, los investigadores revelan que los cerebros bilingües almacenan conceptos en un mapa mental que abarca ambos idiomas. Mediante el uso de neuronas específicas para cada idioma, el cerebro puede cambiar de idioma con fluidez, manteniendo a la vez su distinción.

"Este es el primer estudio que analiza cómo funcionan los cerebros bilingües a nivel de neuronas individuales, y que lo hace en tiempo real", comenta la primera autora, Xinyuan Yan, del Baylor College of Medicine en Houston.

Siendo ella misma bilingüe, Yan siempre ha sentido curiosidad por cómo el cerebro procesa los diferentes idiomas. "El cerebro debe tener un modelo interno para representar las palabras. Hay aproximadamente 7.000 idiomas diferentes en el mundo, así que este modelo constituiría la base de nuestra comprensión compartida del mundo".

Estudios previos sugieren que ciertas regiones cerebrales responden de manera similar cuando las personas bilingües escuchan palabras equivalentes en diferentes idiomas. Sin embargo, esos estudios no mostraron cómo el cerebro organiza las palabras individuales dentro de cada idioma ni cómo conecta significados equivalentes entre idiomas.

Los investigadores tuvieron la excepcional oportunidad de trabajar con cuatro personas bilingües inglés-español que hablaban ambos idiomas desde temprana edad y se sentían igualmente cómodas usándolos. Todos los participantes eran personas con epilepsia a quienes se les habían implantado electrodos en el cerebro como parte de su tratamiento.

El equipo registró la actividad cerebral de los participantes mientras escuchaban, leían y conversaban en inglés y español. Para sorpresa de los investigadores, solo unas pocas neuronas del hipocampo respondieron de la misma manera cuando los participantes oyeron o pronunciaron la misma palabra en diferentes idiomas, como 'perro' y 'dog'. Esto sugiere que las neuronas individuales son en gran medida específicas de cada idioma, según los investigadores.

El equipo también observó que el cerebro ubica las palabras en un "mapa", compuesto por un grupo de neuronas específicas para cada idioma, y ??las organiza según su significado. Dentro de este mapa, palabras como "perro" y "lobo", estrechamente relacionadas, se sitúan cerca unas de otras. "Tenedor", que semánticamente está lejos de ambos animales, se ubica mucho más lejos. Este sistema de mapeo se mantuvo constante en todos los idiomas.

"Así es como el cerebro codifica el significado de las palabras en diferentes idiomas", explica Yan. "No se basa en neuronas individuales que traduzcan palabras individuales, sino en grupos de neuronas que ajustan su actividad para crear un patrón similar para palabras equivalentes en ambos idiomas".

Para comprobar hasta qué punto ambos idiomas compartían el mismo mapa semántico, el equipo intentó predecir la ubicación de una palabra en español en dicho mapa utilizando el mapa en inglés. Analizando cómo se organizaban los conceptos vecinos de 'perro', los investigadores lograron predecir con precisión la ubicación de 'perro' en el mapa neuronal del español.

Los investigadores también compararon el hallazgo con un modelo lingüístico extenso llamado mBERT, entrenado para comprender más de 100 idiomas. Descubrieron que mBERT también representaba las relaciones entre las palabras en un mapa semántico que abarcaba diferentes idiomas, con un gran parecido al del hipocampo.

"Nuestro estudio demuestra que el cerebro está programado para aprender varios idiomas. Una vez que establece las relaciones entre las palabras, puede aplicar esas mismas relaciones a diferentes idiomas. Todos tenemos el potencial de convertirnos en bilingües, o incluso trilingües", concluyen los investigadores.