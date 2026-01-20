Archivo - Un grupo reducido de células interviene en la pérdida de memoria por cannabis en adolescentes - CENTRO DE NEUROCIENCIAS CAJAL-CSIC - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Centro de Neurociencias Cajal-CSIC demuestra que los problemas de memoria y aprendizaje tras consumir cannabis durante la adolescencia están modulados por un pequeño grupo de células cerebrales denominadas astrocitos, tradicionalmente consideradas de apoyo de las neuronas.

La investigación, publicada en 'Nature Communications' y liderada por la doctora Marta Navarrete, demuestra que el principal componente psicoactivo del cannabis, el tetrahidrocannabinol, activa en exceso a los astrocitos y altera la comunicación entre regiones implicadas en el aprendizaje. Cuando se reduce esa sobreactivación en un modelo animal los ratones no desarrollan los fallos cognitivos, e incluso pueden recuperarse.

Aunque los resultados proceden de modelos animales y, recuerdan, "no deben interpretarse de forma directa en humanos", sí subrayan la importancia de considerar que el cerebro adolescente es especialmente sensible a factores externos, incluidos los cannabinoides.

Navarrete, responsable del Laboratorio de Plasticidad Sináptica e Interacciones Astrocito-Neurona del Centro de Neurociencias Cajal-CSIC, ha identificado un elemento clave, que es que los déficits cognitivos inducidos por tetrahidrocannabinol dependen de un conjunto específico de astrocitos, conocido como ensamble de astrocitos.

ACTORES FUNDAMENTALES EN LA FUNCIÓN CEREBRAL

Tradicionalmente consideradas células de soporte, los astrocitos han emergido en los últimos años como actores fundamentales en la función cerebral. Estas células mantienen una comunicación bidireccional con las neuronas y regulan procesos esenciales para la transmisión sináptica. Su complejidad es notable: cada astrocito puede establecer hasta dos millones de conexiones en el cerebro humano.

"Este estudio vuelve a situar a los astrocitos en el centro de la investigación, mostrando que su papel es determinante para el funcionamiento del cerebro. En concreto, demostramos que la alteración de estas células es suficiente para provocar los déficits cognitivos que aparecen tras la exposición al tetrahidrocannabinol durante la adolescencia", explica los investigadores.

En el estudio, realizado con modelos animales, los investigadores monitorizaron cómo el tetrahidrocannabinol modifica la actividad de los astrocitos del núcleo accumbens, una región esencial del circuito de recompensa implicada en el aprendizaje y la motivación. Tras la exposición al tetrahidrocannabinol en la adolescencia, los ratones fueron sometidos a una prueba de aprendizaje espacial y aquellos tratados con tetrahidrocannabinol cometieron más errores y mostraron un rendimiento significativamente peor, reflejando claros problemas de aprendizaje.

El aprendizaje espacial, afectado por el tetrahidrocannabinol, se ha descrito como resultado de la actividad coordinada entre el hipocampo, relacionado con la memoria, y el núcleo accumbens. "Trabajos anteriores del grupo han mostrado que los astrocitos forman grupos funcionales especializados. Por ello, quisimos investigar el 'ensemble' de astrocitos implicado en este circuito específico", señalan.

Para ello, los investigadores emplearon AstroLight, una técnica innovadora que utiliza la luz para transformar la actividad del calcio de los astrocitos en la expresión de proteínas específicas. Esta herramienta permite manipular de forma muy precisa la función de estos astrocitos, ya sea aumentando o disminuyendo su actividad.