El grupo de jóvenes investigadores 'GEINO Young' inicia su actividad buscando promover el estudio de tumores cerebrales

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de jóvenes investigadores 'GEINO Young' ha iniciado su actividad con el objetivo de promover el estudio de tumores cerebrales, para lo que, bajo el impulso de la Asociación de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (ASTUCE Spain) y del Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO), ha celebrado su primera asamblea.

Este encuentro, que ha contado con la asistencia de cerca de 40 investigadores y de miembros de la propia ASTUCE Spain, ha sido empleado en pro de otra de las metas de este grupo, que es crear una red activa de investigadores y profesionales sanitarios que, desde sus correspondientes áreas de trabajo, se unan para aportar innovación, conocimiento y nuevas perspectivas a la investigación en tumores cerebrales.

GEINO Young es un grupo integrado por jóvenes investigadores, tanto clínicos como básicos, comprometidos con el avance en el conocimiento de los diferentes tipos de cáncer cerebral, han indicado desde la citada asociación, cuyo presidente, José Luis Mantas, ha destacado que la investigación en tumores cerebrales es "necesaria".

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL CONOCIMIENTO

"Apoyar iniciativas como GEINO Young, que abren nuevas oportunidades para el conocimiento de estas patologías, es parte clave de la actividad que realizamos en ASTUCE Spain", ha señalado Mantas, mientras que su homóloga en GEINO, la doctora María Ángeles Vaz, ha puesto de relieve la relevancia de esta colaboración, que se desarrollará junto al doctor Antonio Fuentes, quien es miembro del Comité Científico de ASTUCE Spain, y el doctorando Andrés Pordomingo.

A juicio de Vaz, la creación de GEINO Young refuerza el "compromiso" como grupo de investigación "con el impulso de nuevas generaciones de científicos". "Su motivación y nuevos planteamientos son imprescindibles para avanzar en la investigación en cáncer cerebral", ha enfatizado.

En este sentido, desde ASTUCE Spain han indicado que, en las próximas semanas, se va a convocar una nueva reunión para definir las líneas de trabajo y planificar los próximos encuentros científicos de GEINO Young. Junto a ello, han expresado la intención de convocar, próximamente, la primera beca destinada al desarrollo de este proyecto, reafirmando el compromiso con la investigación y el impulso del talento joven en el ámbito de la Neurooncología.