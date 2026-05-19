Un grupo investigador internacional desarrolla un índice para medir el avance del Alzheimer

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BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo investigador internacional, con participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha conseguido desarrollar un índice que permite analizar la atrofia desigual de las regiones cerebrales a causa del Alzheimer y medir así el avance de la enfermedad.

El estudio, publicado en 'Brain Communications', analiza el desgaste desigual en las regiones cerebrales por el avance de la enfermedad, y "se podría usar como biomarcador" para identificar la afectación, estudiar la progresión y prever la eficacia de nuevos tratamientos, informa la UOC en un comunicado este martes.

La primera autora del estudio, Agnès Pérez, ha explicado que han desarrollado un índice de asimetría general del cerebro: "Vemos que, cuanto más valor tiene el índice, más asimetría hay en el cerebro, lo que se correlaciona con más neurodegeneración y más síntomas".

Hasta ahora se creía que las personas con Alzheimer desarrollaban un desgaste igual en todo el cerebro, aunque en un estudio premio este msimo equipo investigador ya descubrió que "la progresión de esta demencia no era simétrica, sino asimétrica, comparado con el envejecimiento sano".

Observaron que, aunque las personas sanas tienen una pérdida de sustancia gris simétrica y las personas con demencia frontotemporal presentan un adelgazamiento cortical muy asimétrico, los pacientes de Alzheimer se situaban "entre un caso y otro".

El estudio revela que, "cuanta más asimetría, más neurodegeneración y más síntomas propios de la demencia", y la herramienta se podría usar para evaluar con precisión la eficacia de nuevos tratamientos farmacológicos en estos pacientes.