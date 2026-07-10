El grupo Interlab-UMU utiliza células madre de cerdo para reducir la experimentación con animales vivos

Grupo Interlab-UMU - UMU

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Interdisciplinar de Análisis Clínicos de la Universidad de Murcia (Interlab-UMU), codirigido por José Joaquín Cerón y Silvia Martínez, ha implementado una nueva línea de investigación en España basada en el cultivo de organoides --órganos en miniatura creados a partir de células madre-- de glándulas salivales porcinas.

Esta tecnología, presentada en el congreso internacional European Symposium for Porcine Health Management (ESPHM 2026) en Florencia (Italia), permite reproducir la estructura del órgano original y simular patologías en el laboratorio sin necesidad de recurrir a la experimentación con animales vivos.

El proyecto busca aprovechar el potencial de la saliva como fuente de obtención sencilla y no invasiva en comparación con el análisis de sangre, según ha informado la UMU en un comunicado.

Mediante el uso de estos organoides, los investigadores estudiarán las variaciones en la composición del fluido ante distintas afecciones para identificar futuros biomarcadores de salud y enfermedad en el ámbito veterinario.

El equipo utiliza la especie porcina debido a su relevancia en la sanidad ganadera y a su valor como modelo traslacional, dado que el cerdo se emplea frecuentemente como sustitutivo del ser humano en la investigación biomédica general.

La técnica ya contaba con trayectoria en medicina humana, especialmente en el estudio del cáncer, pero es la primera vez que se desarrolla específicamente para glándulas salivales en porcinos.

Según ha explicado Alberto Muñoz Prieto, investigador Ramón y Cajal y doctor por la UMU, el conocimiento para la implantación del sistema se adquirió tras una colaboración con expertos de la Universidad de Georgia (Estados Unidos).

La iniciativa ha recibido financiación y apoyo de la Fundación Séneca de la Región de Murcia a través de la convocatoria de Grupos de Excelencia y el proyecto 'Excellence in Biomarkers'.

El plan de trabajo inmediato contempla el desarrollo del organoide a partir del crecimiento de las células madre con el fin de consolidar una línea celular estable. Esta infraestructura científica permitirá recrear diferentes procesos patológicos y monitorizar su comportamiento de manera controlada.

Aunque la fase actual se centra de forma exclusiva en la glándula salival del cerdo, los responsables del laboratorio han señalado que el procedimiento técnico es escalable y se puede aplicar de forma progresiva a cualquier otro órgano o especie animal.