La gripe desciende un 25% y se sitúa en 27 casos por 100.000 habitantes, por debajo del umbral epidémico

Archivo - Hombre con gripe. - CECILIE_ARCURS/ISTOCK - Archivo
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La tasa de gripe ha descendido un 24,6 por ciento en la última semana, registrando 27 casos por cada 100.000 habitantes, lo que consolida niveles inferiores al umbral epidémico en los que ya se situó la semana anterior, cuando se notificaron 35,8 infecciones, según recoge el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
El informe, con datos del 26 de enero al 1 de febrero, apunta la caída de la tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años después de dos semanas de incremento en las que se llegaron a alcanzar 411 casos por cada 100.000 habitantes. En el último periodo analizado, se han registrado 383,5 casos, un 6,7 por ciento menos.
La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que engloba gripe, Covid-19 y bronquitis, se ha situado en 498,8 casos por cada 100.000 habitantes, un 5,9 por ciento inferior a la cifra anterior. En concreto, la Covid-19 ha registrado 1,8 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente inferior a los 2,1 de la semana pasada.
El porcentaje de positividad ha sido de nueve por ciento para gripe (18,9% en la semana previa), 0,7 por ciento para SARS-CoV-2 (0,4% en la semana previa) y 20,9 por ciento para virus respiratorio sincitial (18,9% en la semana previa).
VIGILANCIA DE INFECCIONES AGUDAS GRAVES EN HOSPITALES
En cuanto a la vigilancia en hospitales, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) se han situado en 15,6 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una caída del 8,8 frente a los 17,1 casos de la semana previa. El porcentaje de positividad es de 9,7 por ciento para gripe (17,2% en la semana previa), 1,4 por ciento para SARS-CoV-2 (0,4% en la semana previa) y 30,1 por ciento para VRS (26,6% en la semana previa).
La tasa de hospitalización por gripe se estima en 1,5 casos por 100.000 habitantes, inferior a los 2,9 casos anteriores. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 22 por ciento de neumonía, un 4,6 por ciento de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 5,8 por ciento de letalidad.
En cuanto a la Covid-19, la tasa de hospitalización ha sido de 0,2 casos, algo superior a los 0,1 de la semana pasada. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 23,7 por ciento de neumonía, un 4,1 por ciento de admisión en UCI y un 10 por ciento de letalidad.
Para VRS, el informe apunta una tasa de hospitalización de 4,7 casos por 100.000 habitantes, también con una pequeña subida frente a los 4,5 de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 13,6 por ciento de neumonía, un nueve por ciento de admisión en UCI y un 3,1 por ciento de letalidad.
Según las estimaciones del modelo de monitorización de la mortalidad diaria (modelo MoMo), en la semana cinco de 2026, se han observado 9.994 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 9.613.