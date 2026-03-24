El Gregorio Marañón lidera un estudio sobre análisis genómico para comprender cómo se transmite la tuberculosis

El Hospital Gregorio Marañón lidera un estudio que utiliza el análisis genómico para entender mejor cómo se transmite la tuberculosis - HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Gregorio Marañón, a través de su Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, ha liderado un estudio internacional que aplica técnicas avanzadas de análisis genómico para comprender mejor cómo se transmite la tuberculosis y por qué algunos casos aparecen agrupados en las mismas cadenas de transmisión.

Según los investigadores, este tipo de análisis más detallado permite comprender mejor la dinámica de la enfermedad, lo que abre la puerta a estrategias de control más precisas y personalizadas, ha destacado el centro hospitalario en un comunicado.

Se trata de uno de los análisis más completos realizados hasta ahora en España sobre la aplicación de la epidemiología genómica para el seguimiento de enfermedades infecciosas.

En concreto, la investigación, publicada en la revista científica 'Eurosurveillance', revista oficial del Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas (ECDC), ha analizado cerca de 2.000 casos de tuberculosis con cultivo positivo diagnosticados en un periodo de 20 años en la provincia de Almería, una de las zonas de España donde se han desarrollado estudios epidemiológicos más exhaustivos sobre esta enfermedad.

Para estudiar cómo se relacionan entre sí los distintos casos, los investigadores analizaron molecularmente en el Hospital Universitario Torrecárdenas, con el apoyo de la Universidad de Almería, la bacteria que causó la enfermedad en cada uno de estos individuos para, posteriormente, secuenciar en el Laboratorio de Genómica Microbiana del Hospital Gregorio Marañón el genoma completo de las mismas.

Mediante este análisis, los investigadores pudieron comparar con gran precisión las variantes genéticas del microorganismo y determinar si varios pacientes forman parte de una misma cadena de transmisión, ha apuntado el centro hospitalario.

ANÁLISIS PRECISO DE LAS CADENAS DE TRANSMISIÓN

De esta forma, el estudio ha ido un paso más allá del análisis genómico convencional, abordando un estudio más evolutivo, prestando atención a la aparición de variantes genómicas a lo largo de las cadenas de transmisión.

Además, este análisis genómico refinado se ha combinado con una investigación clínica y epidemiológica igualmente refinada, coordinada por los profesionales de vigilancia epidemiológica de los distintos ámbitos de la provincia de Almería, para reconstruir con mayor detalle cómo se han desarrollado esas cadenas de transmisión a lo largo del tiempo.

"Estamos aplicando la secuenciación no solo para identificar casos que se están transmitiendo la tuberculosis, sino para hacer un análisis muy certero de qué relación tiene cada caso con los anteriores de esa cadena de transmisión", ha explicado Darío García de Viedma, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y uno de los responsables del estudio, junto a Laura Pérez García.

"Al combinar esta información podemos entender mejor por qué algunas cadenas siguen activas, diferenciar contagios recientes de infecciones antiguas que se reactivan años después o detectar retrasos en el diagnóstico", ha indicado.

Los resultados muestran que solo alrededor de un tercio de los grupos que continúan creciendo se debe realmente a transmisión reciente. En muchos de los nuevos casos que se incorporan a estos grupos, la explicación puede estar en la reactivación de infecciones adquiridas años antes, en periodos largos sin diagnóstico o en fases de la enfermedad con síntomas poco evidentes.

Por tanto, el trabajo concluye que no todos los casos que parecen estar relacionados responden a contagios recientes, lo que podría ayudar a mejorar las estrategias de vigilancia y control de la enfermedad.

"Este refinamiento del análisis genómico, que no se aplica habitualmente en tuberculosis, nos permite diseñar intervenciones de control adaptadas a la naturaleza de cada caso", ha apuntado García de Viedma, que también pertenece al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES). "De esta forma podemos orientar mejor las medidas de salud pública y mejorar la vigilancia de la enfermedad", ha zanjado.