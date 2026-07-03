Golpes de calor, picaduras e intoxicaciones como principales consultas en Urgencias en verano

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ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Almería registra un incremento de consultas relacionadas con patologías y accidentes propios de esta época del año.

Según ha indicado la entidad hospitalaria en una nota, son golpes de calor, intoxicaciones alimentarias, picaduras de medusas e insectos, así como fracturas, esguinces y otros traumatismos derivados de actividades al aire libre algunos de los motivos más frecuentes de atención durante los meses estivales.

La doctora Inmaculada Úbeda, jefa de Urgencias del Hospital Vithas Almería, ha insistido en la importancia de la prevención y de reconocer los síntomas de alarma que requieren valoración médica inmediata para evitar complicaciones.

En una provincia costera como Almería, las picaduras de medusas son una de las consultas más habituales durante los meses de verano. Aunque la mayoría de los casos presentan síntomas leves, en determinadas personas pueden producir reacciones más importantes.

"La mayoría de las picaduras suelen cursar con dolor local, escozor y enrojecimiento, pero en pacientes alérgicos o especialmente sensibles pueden desencadenar reacciones que requieren atención médica inmediata", señala la doctora Úbeda.

La especialista recomienda evitar el baño en zonas donde se haya detectado una elevada presencia de medusas y seguir siempre las indicaciones de los servicios de vigilancia de las playas.

"Ante una picadura es importante no frotar la zona afectada, retirar cuidadosamente los restos de tentáculos si los hubiera y lavar con agua salada, nunca con agua dulce. Si aparece dolor intenso, dificultad respiratoria, mareo o una reacción generalizada, es necesario acudir a un centro sanitario", ha añadido.

TRAUMATISMOS Y FRACTURAS

Las actividades deportivas, los juegos infantiles, las excursiones y los deportes acuáticos también provocan un incremento de lesiones traumatológicas durante esta época del año. Fracturas, esguinces, luxaciones, heridas y traumatismos son algunas de las consultas que más se atienden en urgencias.

"En verano es frecuente que aumenten los accidentes relacionados con actividades recreativas y deportivas. La hidratación adecuada, el uso de equipamiento apropiado y evitar conductas de riesgo son medidas fundamentales para reducir la incidencia de lesiones", explica la doctora Úbeda.

Ante cualquier traumatismo importante, la especialista recomienda inmovilizar la zona afectada, aplicar frío local y acudir a urgencias para una valoración médica adecuada.

Las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias cuando los alimentos no se conservan correctamente, lo que provoca un aumento de los cuadros de gastroenteritis e intoxicaciones alimentarias.

"Cada verano atendemos pacientes con vómitos, diarrea, dolor abdominal y cuadros de deshidratación asociados al consumo de alimentos mal conservados. Es especialmente importante extremar las precauciones con productos como huevos, salsas caseras, mariscos o lácteos", advierte la jefa de Urgencias de Vithas Almería.

La doctora recalca la importancia de mantener la cadena de frío, consumir alimentos bien cocinados y prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, que presentan un mayor riesgo de complicaciones.

ACTUAR ANTE UN GOLPE DE CALOR

Las olas de calor que afectan cada año a la provincia de Almería incrementan las consultas por agotamiento térmico y golpes de calor, una situación potencialmente grave que requiere actuación rápida.

"Los síntomas más habituales son mareo, dolor de cabeza, sensación de debilidad, náuseas, confusión, somnolencia o una elevación importante de la temperatura corporal. Ante estas señales debemos trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado, retirar el exceso de ropa, ofrecer agua en pequeños sorbos y aplicar paños húmedos para favorecer el descenso de la temperatura", ha explicado la doctora Úbeda.

Además, ha insistido en la importancia de evitar la exposición solar durante las horas centrales del día, hidratarse de forma frecuente y prestar especial atención a niños, mayores y personas con patologías crónicas. "Si aparecen síntomas como pérdida de conciencia, dificultad para respirar, fiebre muy elevada, desorientación o empeoramiento del estado general, es imprescindible acudir de inmediato a un servicio de urgencias", ha concluido la especialista.