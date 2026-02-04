El Gobierno ha destinado 1.137 millones de euros a proyectos de investigación contra el cáncer desde 2018

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste a la presentación del libro blanco de la ciencia del clima en España, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Se trata de la última publicación de la red CLIVAR- España, editada - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha destinado 1.137 millones de euros desde 2018 a proyectos de investigación e innovación contra el cáncer, "para mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y los tratamientos", según ha destacado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha recordado que, además, en los próximos meses, se añadirán las inversiones realizadas por la a Agencia Estatal de Investigación procedentes de las convocatorias de 2025, aún sin resolver.

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, Morant ha afirmado que el Gobierno está invirtiendo "más que nunca" para la lucha contra esta enfermedad, además de "fortalecer la ciencia que lucha contra el cáncer" y, por tanto, también el sistema de sanidad público, "que se alimenta de ella".

El Ministerio de Ciencia destina esta inversión a través de sus tres principales organismos financiadores de la I+D+I: el Instituto de Salud Carlos (ISCIII), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Por eso, a esta cantidad se suma la financiación ordinaria para los organismos públicos de investigación y para sus investigadores/as, y la labor que está desarrollando en este ámbito el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

De la inversión total, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha destinado 464,97 millones de euros desde 2018 para 1.086 proyectos de investigación contra el cáncer a través de convocatorias y programas como es la Acción Estratégica en Salud, la principal herramienta de financiación biomédica y sanitaria en España, y el impulso del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Salud de Vanguardia.

La financiación del ISCIII a proyectos de investigación en cáncer, a través de la Acción Estratégica en Salud, ha crecido un 93% entre 2018 y 2025 gracias al impulso del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Salud de Vanguardia".

Por su parte, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha financiado hasta la fecha 1.819 proyectos y otras ayudas de investigación contra el cáncer entre 2018 y 2025, por valor de 423,5 millones de euros. A esta cifra habrá que sumar las convocatorias de la AEI correspondientes al ejercicio 2025 que se resolverán en los próximos meses. Entre los proyectos financiados está el proyecto INNOVAPT de Protonterapia innovadora para el tratamiento de cánceres de mal pronóstico, al que se han concedido 375.000 euros.

Además, el CDTI ha destinado 227 millones de euros a cerca de 300 proyectos desde 2018 para impulsar tecnologías innovadoras frente al cáncer. También participa a través de una compra pública precomercial, en el desarrollo de la primera infraestructura de investigación de hadronterapia basada en un acelerador de iones de carbono de España que será una tecnología pionera para luchar contra el cáncer. La inversión asciende a 21,8 millones de euros.

Finalmente, el CSIC está desarrollando 170 proyectos competitivos de investigación contra el cáncer, de ámbito nacional y autonómico, que han captado cerca de 40 millones de euros en financiación procedentes de distintos organismos. En 2021 se creó Conexión Cáncer CSIC, una red de colaboración científico-técnica que actúa como plataforma para impulsar sinergias entre grupos de investigación y con otros agentes clave en el abordaje de esta enfermedad, como asociaciones de pacientes, sociedades científicas, empresas nacionales e internacionales, hospitales y otros organismos públicos.

Actualmente, Conexión Cáncer cuenta con la participación de 565 investigadores e investigadoras, pertenecientes a más de 93 grupos de investigación, adscritos a 21 centros distribuidos por todo el territorio nacional.