La glucosa por encima de 140 mg/dL se asocia con un mayor riesgo cardiometabólico incluso sin diabetes

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MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina Chobanian & Avedisian de la Universidad de Boston (Estados Unidos) han descubierto que los patrones de glucosa registrados por los dispositivos de monitorización continua de glucosa (MCG) en adultos sin diabetes están relacionados con marcadores de riesgo cardiometabólico.

Los hallazgos, publicados en 'Diabetes Care', podrían, en última instancia, servir de base para futuras estrategias de identificación de personas con mayor riesgo de padecer problemas cardiometabólicos.

La glucosa plasmática en ayunas (GPA) y la hemoglobina glicosilada (HbA1c) son los métodos clínicos de referencia para la detección de los niveles de glucosa en sangre; sin embargo, solo proporcionan datos estáticos que no reflejan la naturaleza altamente dinámica y heterogénea del deterioro metabólico. No obstante, la monitorización continua de glucosa (MCG) está transformando la comprensión de estos niveles.

Si bien la comunidad médica ya ha comenzado a aprovechar la MCG para el manejo de la diabetes, un nuevo estudio tiene el potencial de cambiar las prácticas clínicas actuales para la estratificación del riesgo de enfermedad cardiovascular en personas sin diabetes.

"Comprender los patrones temporales de glucosa puede ser fundamental para detectar la disglucemia temprana o intermitente y sus riesgos cardiometabólicos posteriores. La monitorización continua de la glucosa puede ayudar a caracterizar la heterogeneidad subyacente a la disglucemia, al permitir la fenotipificación de individuos en todo el espectro de glucosa en sangre", explica la autora principal, Nicole Spartano, doctora en medicina y profesora adjunta.

Los investigadores analizaron datos de monitorización continua de glucosa de aproximadamente 1.300 participantes del Estudio del Corazón de Framingham que no padecían diabetes ni enfermedades cardiovasculares. Examinaron diversas características de los patrones de glucosa, como la glucosa promedio, la variabilidad glucémica y los periodos de glucosa elevada, y estudiaron cómo estas medidas se relacionaban con marcadores de salud cardiometabólica.

Descubrieron que un nivel promedio de glucosa más alto y un mayor porcentaje de tiempo con niveles de azúcar en sangre superiores a 140 mg/dL se relacionan con un mayor riesgo de hipertensión o niveles elevados de colesterol. Los hallazgos sugieren que, incluso en personas sin diabetes, los patrones de glucosa pueden proporcionar información importante sobre la salud cardiometabólica, incluyendo la presión arterial y los niveles de colesterol. En definitiva, este trabajo podría servir de base para futuras investigaciones dirigidas a la prevención de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, aunque se necesitan estudios adicionales.

"Nuestros hallazgos coinciden con un conjunto de estudios, pequeño pero creciente, que caracterizan las asociaciones transversales entre las mediciones de monitorización continua de glucosa y los resultados de salud. Estudios recientes también han informado que un mayor porcentaje de tiempo con niveles de glucosa superiores a 140 mg/dL se asocia longitudinalmente con el desarrollo de resultados cardiometabólicos, incluida la diabetes tipo 2, en personas sin diabetes tipo 2", añade la autora principal, Bahar Bakhshi, máster en ciencias y candidata a doctorado en el Programa de Medicina Molecular y Traslacional de la facultad.