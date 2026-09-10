Glioma: descubren el mecanismo por el que unas neuronas pueden frenar el crecimiento del tumor

Archivo - Sala de Control médico y radiólogo, diagnóstico exploración del cerebro. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de la Ciudad de Nagoya, del Instituto de Ciencias de Tokio y de la Fundación Japonesa para la Investigación del Cáncer (Japón) han descubierto que las neuronas inhibitorias suprimen el crecimiento de gliomas adultos al reducir la actividad del calcio dentro de las células tumorales.

Estos hallazgos identifican una función supresora de tumores para los circuitos inhibitorios GABAérgicos y sugieren que el equilibrio de la actividad neuronal en el microambiente tumoral puede influir en la progresión de los cánceres cerebrales.

EL CEREBRO TAMBIÉN PUEDE FRENAR AL TUMOR

Los tumores cerebrales no crecen de forma aislada. Se desarrollan en el entorno altamente activo del cerebro, donde las neuronas intercambian continuamente señales eléctricas y químicas. Si bien estudios previos han demostrado que la actividad neuronal puede promover el crecimiento del glioma, este nuevo trabajo revela que algunos circuitos cerebrales pueden tener el efecto contrario: pueden frenar la progresión del tumor.

Los gliomas son tumores cerebrales agresivos que interactúan estrechamente con las neuronas circundantes. Se ha prestado mucha atención a la actividad neuronal excitatoria, que puede impulsar el crecimiento tumoral mediante la comunicación entre neuronas y gliomas. Sin embargo, el papel de las neuronas inhibitorias, que normalmente ayudan a regular la actividad cerebral limitando la excitación excesiva, sigue sin estar claro.

En el nuevo estudio, que se recogen en 'Neuron', los investigadores utilizaron modelos de ratón con glioma adulto y modelos de tumores derivados de pacientes para investigar si las neuronas inhibitorias se comunican con las células de glioma e influyen en su comportamiento. Descubrieron que las neuronas inhibitorias forman contactos sinápticos con las células tumorales y que el aumento del tono inhibitorio redujo la proliferación de las células tumorales y prolongó la supervivencia en modelos preclínicos.

LA CLAVE ESTÁ EN EL CALCIO DE LAS CÉLULAS TUMORALES

El equipo descubrió además que este efecto estaba vinculado a la dinámica del calcio dentro de las células tumorales. Las células de glioma mostraron transitorios de calcio activos durante las fases proliferativas, pero la activación de circuitos inhibidores suprimió estas señales de calcio tumoral. Por el contrario, restaurar la actividad del calcio en las células tumorales debilitó el efecto antiproliferativo de la activación de los circuitos inhibidores, lo que indica que la dinámica del calcio tumoral es un mediador clave de este control basado en circuitos.

Los análisis posteriores revelaron que la activación del circuito inhibitorio redujo los programas oncogénicos asociados a YAP1 y mTOR, dos vías de señalización vinculadas al crecimiento y la supervivencia tumoral. En conjunto, los resultados sugieren que la influencia inhibitoria del microambiente cerebral circundante puede frenar la progresión del glioma adulto al suprimir los programas de crecimiento impulsados por calcio dentro de las células tumorales.

"Nuestro estudio demuestra que el cerebro no es simplemente un entorno propicio para el crecimiento tumoral", comentan los autores. "En el glioma adulto, los circuitos inhibitorios pueden funcionar como una fuerza supresora del tumor al atenuar la actividad del calcio tumoral y la señalización oncogénica posterior".

A esta idea añaden: "Este proyecto requirió una estrecha integración de la neurociencia y la biología del cáncer. Al combinar enfoques a nivel de circuitos, electrofisiología, imágenes y modelos tumorales, pudimos demostrar que la comunicación entre neuronas inhibitorias y gliomas tiene un impacto funcional en la progresión del tumor".

Estos hallazgos aportan una perspectiva importante al campo emergente de la neurociencia del cáncer, que explora la interacción entre la actividad neuronal y la biología tumoral. Asimismo, resaltan la importancia de considerar el glioma no solo como una enfermedad de las células cancerosas, sino como una enfermedad influenciada por el ecosistema cerebral en su conjunto.

UNA POSIBLE NUEVA VÍA PARA TRATAR LOS GLIOMAS

Aunque el estudio se realizó en modelos preclínicos, plantea la posibilidad de que fortalecer el tono inhibitorio o suprimir la actividad del calcio tumoral pueda inspirar nuevas estrategias terapéuticas para los gliomas en adultos. Se necesitarán más investigaciones para determinar cómo operan estos mecanismos en los diferentes subtipos de glioma y si pueden ser un objetivo seguro en pacientes.