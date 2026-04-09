Glaucoma: una lentilla sin batería que detecta la presión en el ojo y libera el fármaco sola

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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Se prevé que el glaucoma afecte a 134 millones de personas para 2040. Si bien el glaucoma es una enfermedad incurable, el diagnóstico precoz y el tratamiento continuo pueden ralentizar la pérdida de visión y preservar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, el diagnóstico precoz requiere herramientas fiables que permitan identificar a las personas en riesgo y administrar terapias adaptadas a las necesidades de cada paciente.

Un enfoque consiste en el uso de tecnologías que monitorizan la presión intraocular elevada, el factor de riesgo modificable más importante para el glaucoma. No obstante, las herramientas clínicas actuales resultan insuficientes, ya que el método estándar debe realizarse en la consulta y solo proporciona mediciones cada 6 a 12 meses.

UNA FARMACIA EN LA LENTILLA

Las lentes de contacto inteligentes electrónicas ofrecen una solución más futurista y pueden monitorizar la presión intraocular de forma continua, pero dependen de componentes electrónicos rígidos y fuentes de alimentación externas, y suelen ser incómodas o incluso peligrosas de usar.

Una lente de contacto inteligente sin batería puede monitorizar la presión intraocular y liberar diversos fármacos para el glaucoma, controlando así el aumento de presión en tiempo real, tal y como se ha observado en un nuevo estudio del Instituto Terasaki para la Innovación Biomédica (Estados Unidos) realizado con conejos y un modelo ocular 'ex vivo'.

Tal y como se publica en 'Science Translational Medicine', esta lente se distingue de diseños anteriores por su simplicidad, comodidad y la ausencia de componentes electrónicos voluminosos, sentando las bases para una nueva generación de tecnologías personalizadas para el cuidado de la vista.

LAS PRIMERAS PRUEBAS YA FUNCIONAN

Los autores presentan un diseño más sencillo y cómodo: la lente de contacto inteligente teranóstica totalmente polimérica. Esta lente se basa en componentes poliméricos de bajo coste, un sensor de presión intraocular microfluídico y una esponja de seda biomimética que mejora la sensibilidad.

También incluye un compartimento que puede liberar múltiples dosis de fármacos si detecta picos de presión intraocular. En pruebas realizadas en conejos y ojos de vaca ex vivo, la lente monitorizó de forma fiable la presión intraocular y liberó dosis de los fármacos aprobados para el glaucoma, timolol o brimonidina, en los umbrales de presión actuales.

Este trabajo sienta las bases para el desarrollo de una familia de herramientas de farmacia en una lente de contacto capaces de proporcionar información clínicamente relevante sobre la salud humana, según los investigadores. Añaden que su plataforma es compatible con lentes comerciales y podría reconfigurarse para una amplia gama de aplicaciones en el cuidado de la vista.