Gerardo Blanco, digestivo, alerta de los errores en las gastroenteritis en verano: "No necesariamente hay que detenerla"

Archivo - Gastroenteritis en verano, dolor de estómago - ALEKSANDARGEORGIEV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EDIZIONES) -

Si este verano tienes diarrea y vómitos, quizá pienses que algo que has comido estaba en mal estado. Pero no siempre es así: los virus también provocan muchas de las gastroenteritis estivales y pueden propagarse con facilidad a través de las manos, de superficies, de alimentos manipulados por personas infectadas, o a través de aguas contaminadas.

Y hay otro error frecuente, tal y como advierte el doctor Gerardo Blanco, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja, y es que intentar cortar la diarrea cuanto antes, o sustituir las soluciones de rehidratación oral por refrescos y bebidas energéticas. Los expertos recuerdan qué hacer para recuperarse, y cuáles son las señales que indican que una gastroenteritis puede requerir valoración médica.

"Muchas gastroenteritis que aparecen en verano no se deben únicamente a que un alimento esté en mal estado, si no también otros factores como el aumento de viajes, el consumo de comidas fuera de casa, los baños en aguas contaminadas, y el contacto estrecho entre personas en entornos vacacionales", explica este doctor.

Así, pide no olvidar que la principal complicación de este tipo de cuadros gastrointestinales es la deshidratación, especialmente en niños pequeños, así como en las personas mayores, y en los pacientes con enfermedades crónicas. "Para prevenirlas es fundamental lavarse las manos con frecuencia, evitar el consumo de agua de procedencia dudosa, y extremar las precauciones con alimentos crudos o poco cocinados", aconseja este experto.

POSIBLES CAUSAS DE LAS GASTROENTERITIS EN VERANO

Con ello, manifiesta este doctor que aunque las infecciones alimentarias aumentan durante los meses cálidos, una proporción importante de las gastroenteritis sigue siendo de origen viral: "Virus como el norovirus pueden transmitirse fácilmente de persona a persona a través de las manos contaminadas, de las superficies, o de alimentos manipulados por personas infectadas. De hecho, los brotes en hoteles, en cruceros, en campamentos, o en residencias suelen estar relacionados con este mecanismo".

Dice que también existen gastroenteritis asociadas al consumo de agua contaminada, al baño en piscinas insuficientemente desinfectadas, o bien al contacto con personas enfermas. "Por tanto, no todas las gastroenteritis estivales se deben a alimentos en mal estado; la transmisión fecal-oral continúa siendo una vía muy relevante", asevera el doctor Blanco.

Además, alerta de varios signos de alarma que justifican una valoración médica de las gastroenteritis:

·Signos de deshidratación: sed intensa, boca seca, disminución de la cantidad de orina, mareo, o somnolencia.

·Incapacidad para tolerar líquidos debido a vómitos persistentes.

·Fiebre elevada o mantenida.

·Presencia de sangre o de pus en las heces.

·Dolor abdominal intenso o localizado.

·Diarrea muy abundante o de varios días de evolución sin mejoría.

·Alteración del nivel de conciencia o debilidad marcada.

"En niños pequeños debemos prestar especial atención a la disminución de pañales mojados, a irritabilidad, o a decaimiento. En las personas mayores o inmunodeprimidos, la deshidratación puede desarrollarse rápidamente y manifestarse con confusión, con caídas, o con un empeoramiento de enfermedades previas", reseña este experto en aparato digestivo.

CUIDADO CON QUERER 'CORTAR' LA DIARREA

En este contexto, le preguntamos por el hecho de que muchas personas piensan que, dentro de un cuadro intestinal complicado, lo mejor es siempre cortar la diarrea mediante medicación de venta en farmacias, una afirmación que este especialista de Quirónsalud Torrevieja pone en duda porque asegura que "depende del caso".

"La prioridad debe ser mantener una adecuada hidratación y no necesariamente detener la diarrea de forma inmediata. La diarrea es un mecanismo mediante el cual el organismo elimina microorganismos y toxinas. Los fármacos antidiarreicos pueden aliviar los síntomas en algunos adultos con cuadros leves, pero no son adecuados para todos los pacientes", avisa.

Por eso, destaca el doctor Balnco que estos medicamentos deben evitarse o utilizarse con mucha precaución cuando existe fiebre alta, sangre en las heces, o sospecha de infección bacteriana invasiva, ya que podrían favorecer complicaciones al retrasar la eliminación del patógeno.

ERRORES FRECUENTES CUANDO HAY GASTROENTERITIS

Así, este especialista de Quirónsalud Torrevieja compila en el siguiente listado los errores frecuentes que suelen cometerse cuando una persona tiene gastroenteritis:

·No hidratarse adecuadamente, especialmente cuando existen vómitos o diarrea abundante.

·Sustituir las soluciones de rehidratación oral por bebidas azucaradas, refrescos, o bebidas energéticas, ya que pueden empeorar la diarrea.

·Mantener ayunos prolongados; actualmente se recomienda reiniciar la alimentación de forma progresiva tan pronto como sea tolerada.

·Tomar antibióticos sin indicación médica; la mayoría de las gastroenteritis son virales o autolimitadas, por lo que los antibióticos no aportan beneficio y pueden alterar aún más la microbiota intestinal.

·Automedicarse con antidiarreicos sin valorar los síntomas de alarma.

·Descuidar la higiene de manos, favoreciendo el contagio a familiares o a personas convivientes.