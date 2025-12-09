Genomas de diez mil años del sur de África cambian el panorama de la evolución humana

Archivo - Evolución - ALTMODERN/ ISTOCK - Archivo

Durante cientos de miles de años, un grupo de humanos vivió prácticamente aislado en el sur de África. Sin contacto con otras poblaciones, desarrollaron adaptaciones genéticas únicas que marcarían la historia de nuestra especie. Este hallazgo nos permite mirar hacia atrás y entender cómo surgieron algunas de las características que nos hacen humanos.

El estudio, basado en los genomas de individuos que vivieron entre hace 10.200 y 150 años, revela una población sorprendentemente estable y singular. Sus secretos genéticos podrían responder preguntas sobre nuestra resistencia, inteligencia y fisiología, y muestran que la evolución del Homo sapiens fue mucho más diversa y localizada de lo que se pensaba.

AISLADOS DURANTE 200.000 AÑOS

En el sur de África, un grupo de personas vivió en aislamiento parcial durante cientos de miles de años, tal y como se demuestra en un nuevo estudio conjunto de la Universidad de Uppsala (Suecia) y la Universidad de Johannesburgo (Sudáfrica).

El trabajo, basado en análisis de los genomas de 28 personas que vivieron entre 10.200 y 150 años atrás en el sur de África (el más extenso sobre el ADN antiguo africano), se publica en 'Nature'. Los investigadores también encontraron adaptaciones genéticas que probablemente moldearon al Homo sapiens como especie.

El Homo sapiens ha existido durante al menos 300.000 años. Sin embargo, se desconoce con exactitud en qué parte del continente africano se originó nuestra especie. Según algunas teorías, el Homo sapiens evolucionó en África oriental y se expandió hacia el sur hace unos 50.000 años. Pero este trabajo demuestra ahora que esta suposición es errónea.

GENES QUE HICIERON ÚNICOS A LOS HUMANOS

Sabemos desde hace mucho tiempo que el sur de África estuvo habitado, pero antes no estaba claro si estos habitantes eran simplemente predecesores nuestros o si eran Homo sapiens. Ahora podemos demostrar que el Homo sapiens ha existido y evolucionado en el sur de África durante mucho tiempo. Esta zona ha desempeñado un papel importante en la evolución humana, quizás el más importante de todos, aporta Mattias Jakobsson, quien dirigió el estudio y es profesor de genética en la Universidad de Uppsala.

El estudio se basa en el análisis de los genomas de 28 individuos que vivieron en el sur de África hace entre 10.200 y 150 años. Al comparar los genomas de los habitantes de la Edad de Piedra del sur de África con los de los habitantes modernos y de la Edad de Piedra de otras partes del mundo, los investigadores descubrieron que los habitantes de la Edad de Piedra del sur de África habían vivido aislados durante mucho tiempo.

Este grupo parece haber estado genéticamente separado durante al menos 200.000 años. Solo relativamente tarde, hace unos 1.400 años, observamos rastros claros de flujo genético en este grupo, cuando el ADN de individuos de África Oriental y Occidental comienza a hacerse visible en individuos del sur de África, describe Jakobsson.

CÓMO LA EDAD DE PIEDRA MOLDEÓ NUESTRA MENTE

Aunque ningún grupo nuevo migró al sur de África antes de hace unos 1.400 años, los datos genéticos sugieren que los miembros de la población meridional migraron al norte durante períodos climáticos favorables. Hace unos 8.000 años, existe material genético de la población meridional en individuos de la actual Malawi, y es posible que dichas expansiones desde el sur también ocurrieran antes.

Gran parte de los restos humanos analizados se han encontrado en el Refugio Rocoso del Río Matjes, una formación rocosa protectora en la costa sur de Sudáfrica. El yacimiento contiene cinco capas arqueológicas claramente definidas que representan diferentes periodos histórico-culturales, desde hace unos 10.000 años hasta hace unos 1.500 años. El análisis arqueológico muestra que las herramientas varían entre las capas y que cada periodo tiene su propia técnica de fabricación.

A pesar de esto, los individuos son genéticamente prácticamente idénticos a lo largo de todo el período. No hay evidencia de inmigración ni intercambio poblacional. Esto difiere de lo que ocurre en Europa, por ejemplo, donde los cambios culturales suelen coincidir con la llegada de nuevas personas al país, informa Jakobsson.

En el estudio, los investigadores identificaron 79 variantes de ADN que alteran la función genética y son exclusivas del Homo sapiens; es decir, variantes genéticas diferentes a las encontradas en neandertales, denisovanos, chimpancés y gorilas. Además, todos los Homo sapiens, tanto vivos como prehistóricos, analizados son portadores de la misma variante.

Los genomas de los individuos prehistóricos del sur de África son invaluables en este contexto, ya que contienen una gran cantidad de variantes genéticas que se han perdido en otros grupos. Una forma de verlo es que la población prehistórica del sur de África contiene la mitad de toda la variación genética humana, mientras que todos los demás grupos, incluyendo a las personas de África occidental y oriental, y a las personas de fuera de África, contienen la otra mitad. En consecuencia, estos genomas nos ayudan a determinar qué variantes genéticas fueron realmente importantes para la evolución humana, afirma Jakobsson.

Entre estas, se encontraron siete variantes genéticas vinculadas a la función renal. A primera vista, esto sorprendió a los investigadores, ya que esperaban encontrar principalmente genes relacionados con el sistema inmunitario y las funciones cognitivas. Si bien también se encontraron estas variantes, las variantes genéticas que afectan a la función renal estaban claramente sobrerrepresentadas.

Una hipótesis es que estas variantes genéticas están relacionadas con la singular capacidad humana de enfriar el cuerpo mediante la sudoración, lo que requiere una buena capacidad para controlar el equilibrio hídrico corporal. Es posible que precisamente estos cambios en los genes que afectan la morfología y la función renal otorgaran a nuestros predecesores propiedades únicas para regular el equilibrio hídrico, aumentando así su capacidad de enfriamiento y resistencia, propiedades de las que carecían los neandertales y los denisovanos, afirma Jakobsson.

Además de estas variantes, los investigadores encontraron cambios en genes implicados tanto en el sistema inmunitario como en el crecimiento neuronal, lo que podría afectar el crecimiento cerebral y las funciones cognitivas complejas. Más del 40% de estas variantes se asocian con las neuronas y el crecimiento cerebral, lo que sugiere un papel en la evolución cognitiva. Varios genes se han vinculado a la atención, una capacidad mental que podría haber evolucionado de forma diferente en el Homo sapiens en comparación con los neandertales y los denisovanos.

"Uno de los resultados más significativos del estudio es que sugiere que los comportamientos y el pensamiento complejos observados en el registro arqueológico del sur de África de hace unos 100.000 años se originaron localmente y pueden haberse filtrado posteriormente hacia el norte con los genes y las tecnologías de los cazadores-recolectores locales", dice Marlize Lombard, arqueóloga especializada en la Edad de Piedra Media y arqueología cognitiva en la Universidad de Johannesburgo, quien es una de las autoras del estudio.

"Lo que más me complace es que estos genomas ofrecen una imagen muy clara de la historia poblacional temprana del sur de África. A medida que obtenemos más genomas antiguos de alta calidad, comenzamos, por primera vez, a comprender mejor la población. Esto nos proporciona una base mucho más clara para comprender cómo evolucionaron los humanos modernos en el continente africano", concluye Carina Schlebusch, profesora de Evolución Humana y Genética en la Universidad de Uppsala y una de las autoras del estudio.