Investigadores del IR Sant Pau de Barcelona - IR SANT PAU

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación de determinadas variantes genéticas puede marcar una diferencia de hasta 10 años en la edad de aparición del Alzheimer en personas con una copia adicional del gen APP, tanto con síndrome de Down como sin él, según un estudio internacional coliderado por el Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau) de Barcelona.

La investigación, publicada en la revista 'Alzheimer's & Dementia', ha analizado los datos clínicos y genéticos de 1.057 personas, de las que 957 tenían síndrome de Down y otras 100 presentaban una duplicación específica del gen APP, situado en el cromosoma 21 y responsable, cuando está duplicado, de una forma poco frecuente de Alzheimer hereditario de inicio temprano.

El gen APP contiene las instrucciones para producir la proteína del amiloide, a partir de la que se genera el péptido beta-amiloide, cuya acumulación en el cerebro constituye una de las principales características del Alzheimer, y tener una copia adicional de este gen incrementa su producción y favorece el desarrollo de la enfermedad a edades relativamente tempranas.

La investigadora del IR Sant Pau Danna Perlaza ha explicado que se sabía que tener una copia adicional del gen APP está directamente relacionado con el desarrollo del Alzheimer, pero no se comprendía "por qué algunas personas presentan los primeros síntomas mucho antes que otras".

Para investigar la cuestión, el equipo analizó el efecto del gen APOE, uno de los principales factores genéticos asociados al Alzheimer, y de otras 77 variantes genéticas relacionadas con el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Los resultados del estudio mostraron que el alelo APOE E2 se asocia a una aparición más tardía del Alzheimer, mientras que APOE E4 y una mayor carga de variantes genéticas de riesgo se relacionan con un inicio más temprano.

Al combinar la información del gen APOE con el índice de riesgo genético, los investigadores estimaron que la edad mediana de aparición del Alzheimer podía variar alrededor de 10 años entre las personas con los perfiles genéticos de menor y mayor riesgo.

En las personas con duplicación del gen APP, la edad media estimada fue 49,4 años para el perfil de mayor riesgo y de 58,8 para el de menor riesgo, lo que representa una diferencia de 9,4 años, y en el grupo con síndrome de Down, las edades correspondientes fueron de 50,1 y 60,1 años, respectivamente.