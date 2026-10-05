La Generación Z tiene menos sexo, pero no por falta de deseo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La disminución de la actividad sexual en la Generación Z parece ser una realidad, la mayoría de los jóvenes adultos reportan bajos niveles de actividad sexual, a pesar de tener un deseo sexual de moderado a alto, según una encuesta del Instituto Kinsey (Estados Unidos).

La encuesta reveló que el 29% no tuvo pareja en los últimos 3 meses y el 19% nunca había tenido pareja. Pero a muchos no les preocupa demasiado. Solo una minoría manifiesta insatisfacción con su vida sexual, lo que sugiere que el sexo podría ser menos importante para el bienestar general de lo que muchos creen. Únicamente el 18% está insatisfecho con su vida sexual.

El estudio, realizado con financiación y apoyo de Playboy y Julie, encuestó a 2.373 adultos estadounidenses de entre 18 y 29 años para comprender las actitudes y los comportamientos que subyacen a la llamada recesión sexual y cómo los jóvenes adultos abordan el sexo, las citas y las relaciones en la actualidad. Los resultados se basan en una amplia muestra estadounidense con un diseño de cuotas para capturar experiencias diversas.

EL PROBLEMA PARECE SER LA FALTA DE OPORTUNIDAD

El problema parece ser la falta de oportunidad, no el deseo. El cansancio por las citas, el miedo al rechazo, las dificultades económicas y los cambios en las normas sociales pueden estar dificultando las relaciones. Para el 43%, las preocupaciones económicas les dificultaron tener citas o mantener relaciones románticas y, para el 37%, el estrés financiero ha afectado negativamente su vida sexual.

Los jóvenes adultos satisfacen cada vez más sus necesidades de intimidad de otras maneras. La conexión digital, las experiencias sexuales en línea, las amistades y otras formas de realización personal pueden estar reduciendo la presión por entablar relaciones románticas tradicionales.

Aproximadamente uno de cada cuatro afirma que las interacciones en línea (por ejemplo, mensajería, redes sociales, asistentes virtuales) satisfacen algunas de sus necesidades emocionales o de intimidad, y el 28% declara que pasar tiempo frente a pantallas o realizando actividades digitales reduce su motivación para buscar relaciones sexuales en persona.

Si bien la Generación Z puede tener menos relaciones sexuales, las que tienen no son necesariamente más seguras. El uso de anticonceptivos suele ser inconsistente, muchos nunca se han hecho pruebas de ITS y la percepción de acceso no siempre se traduce en comportamientos protectores. Solo el 35% afirma usar condones habitualmente y aproximadamente un tercio declara no haberse hecho nunca una prueba de ITS.