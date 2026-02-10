Un gen relacionado con la eliminación de la hepatitis C se vincula con mayor envejecimiento celular en personas con VIH

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del área de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERINFEC) han liderado un estudio en el que se ha identificado un mayor envejecimiento celular en personas con coinfección crónica por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y virus de la hepatitis C (VHC) portadoras del genotipo CC del gen interferón lambda 4, asociado a la eliminación espontánea del VHC.

El estudio, publicado en 'Journal of Translational Medicine', ha sido coordinado por las investigadoras Amanda Fernández Rodríguez y Verónica Briz, en colaboración con personal del CIBERINFEC y con equipos clínicos de los hospitales universitarios La Paz, La Princesa e Infanta Leonor.

Los interferones de lambda-4 tienen un papel clave en la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales, modulando tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Variaciones genéticas en el mismo, se han relacionado con la eliminación espontánea del VHC. En particular, el genotipo recesivo CC se considera "favorable", ya que se asocia con una mayor probabilidad de eliminación espontánea del virus.

Los científicos han evaluado el impacto del genotipo del interferón lambda-4 sobre el perfil inmunológico y los marcadores de senescencia, que constribuyen al envejecimiento, en personas infectadas por VHC y VIH, una condición que supone un deterioro adicional del sistema inmune.

Para ello, han analizado la respuesta inmune celular, el perfil de marcadores inmunes en plasma y los marcadores de estrés oxidativo, comparando portadores de genotipos favorables y desfavorables.

De este modo, han mostrado que las personas con VIH portadoras del genotipo CC presentan una mayor producción de citocinas tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, así como una mayor capacidad para amortiguar el estrés oxidativo durante la infección crónica por VHC. Sin embargo, también presentan un sistema inmune más activo y con mayor grado de senescencia, especialmente en las poblaciones de linfocitos T citotóxicos (CD8+).

Estos resultados, presentados anteriormente en el congreso internacional Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) 2025, apuntan que las personas con VIH portadoras del genotipo CC que desarrollan infección crónica por VHC presentan una mayor activación, agotamiento y senescencia de la respuesta inmune celular mediada por linfocitos T CD8+.

"La aparente estabilidad de los marcadores inmunes plasmáticos podría ocultar, durante el seguimiento clínico, un estado avanzado de agotamiento celular", ha añadido la primera autora del artículo, Sonia Arca.

La asociación entre el genotipo CC y un mayor envejecimiento celular en personas con coinfección crónica por VIH y VHC puede abrir la puerta al diseño de nuevas estrategias terapéuticas. "Estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de políticas de salud pública orientadas al diagnóstico precoz y a la aplicación temprana de tratamientos personalizados en personas con infección crónica por VIH y VHC", ha destacado Violeta Lara, coautora del estudio.