El gen del Parkinson LRRK2: ¿Clave inesperada contra infecciones bacterianas mortales

Archivo - Un gen vinculado al Parkinson también podría ayudar a combatir infecciones bacterianas mortales, según un estudio - FG TRADE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Ottawa (Canada) ha comprobado que un gen vinculado al Parkinson, concretamente el LRRK2, también podría ayudar a combatir infecciones bacterianas mortales.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Cellular & Molecular Immunology', y dirigido por el profesor de la Facultad de Medicina de este centro académico, el doctor Subash Sad, ha mostrado que una mutación bien estudiada en este gen en realidad fortalece la capacidad de las células inmunitarias clave para destruir las bacterias letales.

Este hallazgo "podría abrir nuevas posibilidades para el desarrollo futuro de terapias que logren un equilibrio preciso", que es el de "reforzar la protección contra las infecciones y, al mismo tiempo, minimizar los efectos nocivos de la inflamación crónica", ha puesto de manifiesto Sad, que ha recordado que "las mutaciones en el gen LRRK2 son frecuentes en afecciones inflamatorias crónicas, pero su papel en estas enfermedades no está claro".

De cualquier forma, ha subrayado que esta investigación ha conseguido demostrar que el gen LRRK2 "se expresa abundantemente en las células inmunitarias de la médula ósea". Por ello, se ha analizado el impacto de la mutación en los neutrófilos, los glóbulos blancos de respuesta rápida del organismo, y es que "estas células engullen a los microbios invasores y los destruyen utilizando diversas armas antimicrobianas, incluidas las especies reactivas de oxígeno, moléculas altamente reactivas que matan a las bacterias atrapadas dentro de las células inmunitarias".

Con ello, los expertos han constatado que "los neutrófilos portadores de la mutación producen una cantidad significativamente mayor de especies reactivas de oxígeno, lo que los hace más eficaces para eliminar bacterias intracelulares". Así, se ha atribuido esta mayor actividad antibacteriana a un sistema molecular responsable de la generación de especies reactivas de oxígeno.

SALMONELLA TYPHIMURIUM

Para llegar a estas conclusiones, han estudiado la Salmonella Typhimurium, que es una bacteria común capaz de causar enfermedades graves. De este modo, han descubierto que el patógeno produce una proteína que reduce eficazmente la producción de especies reactivas de oxígeno y ayuda a la bacteria a sobrevivir dentro de las células inmunitarias.

"La mutación genética en la que se centró el equipo parece ayudar al organismo a eliminar ciertas infecciones bacterianas con mayor eficacia", ha destacado Sad, que ha agregado que "esto sugiere que la mutación podría haber proporcionado una ventaja evolutiva al fortalecer la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones". "Por lo tanto, es concebible que estas mutaciones se conserven mientras sigamos enfrentándonos a la amenaza de las infecciones", ha sostenido.

Con todo, ha subrayado que "el equilibrio es la clave para el sistema inmunitario", y es que "una respuesta excesiva o insuficiente puede ser catastrófica". "Ese equilibrio podría resultar importante para comprender mejor las enfermedades ya relacionadas con el LRRK2, como la enfermedad de Parkinson y los trastornos inflamatorios crónicos, como la enfermedad de Crohn y la lepra", ha señalado.