El 'gen de altura' de los yaks que podría ayudar a reparar el daño en la esclerosis múltiple

Archivo - Un yak pasta y deambula por pastos herbosos en las montañas Tien Shan de los Pamires en Tayikistán, - DENYS SHAPOVALOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mutación genética que ayuda a animales como los yaks y los antílopes tibetanos a sobrevivir a grandes altitudes podría ser la clave para reparar el daño nervioso en afecciones como la parálisis cerebral y la esclerosis múltiple (EM), según expertos de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China).

El hallazgo, publicado en la revista 'Neuron' de Cell Press, revela una vía natural que promueve la regeneración tras el daño nervioso y podría abrir nuevas puertas para el tratamiento de enfermedades como la EM al aprovechar moléculas ya presentes en el cuerpo humano.

EL GEN QUE PROTEGE A LOS NERVIOS EN CONDICIONES EXTREMAS

"La evolución es un gran regalo de la naturaleza, que proporciona una rica diversidad de genes que ayudan a los organismos a adaptarse a diferentes entornos", afirma el autor correspondiente Liang Zhang, del Hospital Songjiang, afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. "Aún queda mucho por aprender de las adaptaciones genéticas naturales".

La vaina de mielina es una capa protectora que rodea las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal, permitiendo que las señales nerviosas se transmitan eficientemente. La falta de oxígeno durante el desarrollo cerebral puede dañar esta capa, provocando afecciones como la parálisis cerebral en los recién nacidos.

En adultos, las lesiones en la vaina de mielina se relacionan con la esclerosis múltiple (EM), una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca y destruye por error la vaina de mielina. La reducción del flujo sanguíneo al cerebro, a menudo asociada con el envejecimiento, también puede dañar la mielina, contribuyendo a afecciones como la enfermedad de los vasos sanguíneos pequeños cerebrales y la demencia vascular.

En estudios previos, investigadores han descubierto que los animales que viven en la meseta tibetana, cuya altitud media es de 4.500 metros, son portadores de una mutación en un gen llamado Retsat. Los científicos sospechan que esta mutación ayuda a animales como los yaks y los antílopes tibetanos a mantener una función cerebral saludable a pesar de los bajos niveles de oxígeno crónicos.

UN ENFOQUE NATURAL PARA TRATAR ENFERMEDADES NERVIOSAS

Zhang y su equipo se propusieron investigar si esta mutación podía prevenir el daño a la vaina de mielina. Expusieron a ratones recién nacidos a condiciones de bajo oxígeno equivalentes a altitudes superiores a 4.000 metros durante aproximadamente una semana.

Los ratones portadores de la mutación Retsat obtuvieron resultados significativamente mejores en pruebas de aprendizaje, memoria y comportamiento social que aquellos con la versión estándar del gen. Los análisis cerebrales también revelaron que los ratones portadores del gen de gran altitud presentaban niveles más altos de mielina alrededor de sus fibras nerviosas.

Los investigadores examinaron si la mutación Retsat podía reparar daños en la vaina de mielina similares a los observados en la esclerosis múltiple. Descubrieron que, en los ratones portadores de la mutación, la vaina de mielina se regeneraba mucho más rápido y de forma más completa tras la lesión. Las zonas lesionadas también presentaban oligodendrocitos más maduros, un tipo de célula responsable de la producción de mielina.

Investigaciones posteriores demostraron que los ratones con la mutación producían niveles más altos de ATDR, un metabolito derivado de la vitamina A, en el cerebro. La mutación Retsat pareció aumentar la actividad enzimática que convierte la vitamina A en sus metabolitos, lo que a su vez promueve la producción y maduración de los oligodendrocitos productores de mielina. Cuando el equipo administró ATDR a ratones con una enfermedad similar a la EM, la gravedad de la enfermedad disminuyó y mostraron una mejor función motora.

Los tratamientos actuales para la EM se centran principalmente en suprimir la actividad inmunitaria, señala Zhang. "La ATDR es algo que todos ya tenemos en el cuerpo. Nuestros hallazgos sugieren que podría existir un enfoque alternativo que utilice moléculas naturales para tratar enfermedades relacionadas con el daño a la mielina", finaliza.