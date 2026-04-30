GEICAM refuerza su red internacional con la incorporación de siete nuevos centros asociados en Europa y Latinoamérica

Archivo - Imagen de recurso de una mamografía. - ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama ha anunciado la incorporación de siete nuevos centros asociados en Portugal, Italia y Colombia, con el objetivo de fortalecer su red de colaboración y reforzar su posición internacional en investigación en cáncer de mama.

De este modo, en Portugal, GEICAM suma cuatro nuevos centros de referencia en Lisboa: el Hospital da Luz, el Hospital de Santa María, el Instituto Portugués de Oncología Francisco Gentil EPE (IPO Lisboa) y el Hospital Beatriz Ângelo. En Italia, se incorpora el IRCCS Humanitas Research Hospital Milán.

En Latinoamérica, la organización amplía su presencia con la adhesión de dos instituciones de referencia en Colombia: el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC), en Bogotá, y el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en la provincia de Santander.

Con estas nuevas incorporaciones, GEICAM alcanza un total de 283 entidades asociadas. De ellas, 231 corresponden a hospitales y 52 a centros de investigación, entre ellos instituciones públicas, universidades, fundaciones y sociedades científicas. Su red integra a 958 investigadores de distintas disciplinas, entre ellas, oncología médica y radioterápica, cirugía, ginecología, radiología, medicina nuclear, patología clínica, epidemiología y biología.

"El avance de GEICAM en el ámbito internacional refleja la importancia del trabajo en red en la investigación en cáncer de mama. La colaboración entre centros de distintos países permite generar evidencia más sólida y avanzar hacia un mejor conocimiento de la enfermedad. El objetivo es seguir creciendo, apoyándonos en el trabajo conjunto de todos nuestros expertos multidisciplinares de primer nivel, una gran excelencia operativa y nuestro liderazgo en investigación académica", ha afirmado el presidente de GEICAM, Ander Urruticoechea.

En este contexto, GEICAM destaca que es el grupo líder en investigación clínica en cáncer. "La fortaleza de GEICAM reside en combinar rigor científico, capacidad de coordinación multicéntrica y una gestión eficiente, manteniendo siempre el foco en la calidad del dato y en el impacto clínico. Además, contamos con un acceso directo a expertos de referencia en las distintas especialidades y una sólida actividad de investigación traslacional, incluyendo nuestro Biobanco. Esta combinación contribuye a mejorar la viabilidad de nuestros estudios, acelera el reclutamiento y maximiza el valor de los datos generados, con el objetivo fundamental de acercar a los pacientes nuevas opciones terapéuticas", ha explicado Eva Carrasco, directora científica y general de GEICAM.

Desde su fundación, GEICAM ha colaborado con grupos cooperativos internacionales como Translational Research in Oncology (TRIO), con sede en Canadá; Southwest Oncology Group (SWOG) y Cancer Research Network (CRN), ambos en Estados Unidos; Latin American Breast Cancer Association (LABCA), primera asociación multidisciplinaria de cáncer de mama en América Latina; Breast International Group (BIG), en Bélgica; German Breast Group (GBG), en Alemania; Cancer Trials Ireland, en Irlanda; International Breast Cancer Study Group (IBCSG), en Suiza; así como con instituciones científicas de referencia, entre ellas, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Por último, el Grupo asegura que esta actividad permite la participación en estudios multicéntricos y contribuye al avance del conocimiento en cáncer de mama, con impacto en la investigación clínica, epidemiológica y traslacional.