GEICAM participa en 'ESMO Breast Cancer' y presenta resultados de un estudio pionero sobre necesidades de los pacientes - GEICAM

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) ha participado en el 'ESMO Breast Cancer', el Congreso Anual de Cáncer de Mama de la Sociedad Europea de Oncología Médica, encuentro en el que ha presentado los resultados de un estudio pionero que analiza las experiencias y necesidades de los pacientes con enfermedad avanzada más allá de los aspectos clínicos.

En concreto, el 'Estudio etnográfico sobre los pacientes con cáncer de mama metastásico', realizado por la compañía farmacéutica Gilead Sciences con su apoyo científico, ha contado con 31 pacientes y 10 cuidadores. Este, según han indicado los miembros de esta organización, pone de manifiesto "el impacto de factores como la sexualidad, la imagen corporal y la situación laboral y económica en la calidad de vida".

Además, este trabajo "identifica una demanda de más información, y mayor apoyo psicológico y acompañamiento a lo largo de la enfermedad", ha continuado GEICAM, que ha añadido que "muestra que el cáncer de mama metastásico afecta profundamente la calidad de vida en dimensiones también laborales y económicas". "La pérdida de ingresos, las dificultades en el trabajo y los costes asociados a la enfermedad añaden una carga relevante al desgaste emocional", ha explicado.

En este contexto, ha subrayado que "identifica cuatro fases del proceso asistencial -diagnóstico, comunicación de la metástasis, estabilización y fase final-", así como "explica que las prioridades de los pacientes cambian en cada una de ellas, desde la supervivencia inicial hasta la búsqueda de bienestar y alivio del sufrimiento".

Junto a ello, esta investigación "subraya que la experiencia de la enfermedad varía según el subtipo de cáncer y que los cuidadores sufren un desgaste físico y emocional constante". "Las conclusiones apuntan a la necesidad de avanzar hacia una atención más integral y centrada en la persona, incorporando apoyo psicológico, asesoramiento en sexualidad, mejor comunicación, protección financiera y recursos adaptados a pacientes y cuidadores", ha asegurado.

EXPUESTO OTRO TRABAJO SOBRE UNA NUEVA COMBINACIÓN TERAPÉUTICA

Por otra parte, en esta cita celebrada en la ciudad alemana de Berlín, ha ahondado en los resultados del estudio en Fase 2 'TrasTUCAN', que evalúa la eficacia y seguridad de una nueva combinación terapéutica (trastuzumab, tucatinib y vinorelbina oral) en pacientes de cáncer de mama metastásico HER2+ previamente tratadas. "Los datos muestran una actividad clínica limitada y un perfil de toxicidad relevante en la población analizada", ha señalado.

Según ha afirmado, "la incorporación de nuevas terapias dirigidas ha transformado el manejo del cáncer de mama HER2+ metastásico, mejorando de forma significativa la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes". Al respecto, ha señalado que este trabajo "se diseñó para explorar una alternativa terapéutica basada en la combinación de trastuzumab, tucatinib y vinorelbina oral, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles en líneas avanzadas de la enfermedad".

"Los pacientes incluidos presentaban una enfermedad muy avanzada, con una mediana de tres líneas de tratamiento previo para enfermedad metastásica", ha apuntado la oncóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, la doctora Yolanda Jerez, quien es una de las investigadoras principales de este estudio, junto con la oncóloga del Hospital Universitario de Donostia, la doctora Isabel Álvarez.

La primera de ellas ha informado de que "la gran mayoría ya había recibido terapias innovadoras como trastuzumab-deruxtecan, un fármaco que ha cambiado el paradigma del tratamiento, pero que también define un perfil de resistencia más complejo en líneas posteriores".

En este sentido, desde GEICAM han explicado que este trabajo "incluyó a pacientes de cáncer de mama HER2+ metastásico previamente tratadas con múltiples líneas de tratamiento, incluidas terapias anti-HER2". "En términos de eficacia, la tasa de respuesta objetiva fue del 15,4 por ciento, con una tasa de control de la enfermedad del 53,8 por ciento y una tasa de beneficio clínico del 30,8 por ciento", ha señalado, para añadir que "la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,4 meses y la mediana de supervivencia global de 10,9 meses".

Por último, y en relación con la seguridad, ha afirmado que "se observaron eventos adversos hematológicos, destacando la neutropenia de grado 4". "Este tipo de efectos llevaron a la interrupción del tratamiento en algunos casos", ha finalizado.