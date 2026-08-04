Archivo - El GECP reclama una estrategia nacional específica de cáncer de pulmón y que sea considerado una prioridad sanitaria - ALTAYB/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vocal de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y oncólogo médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Carlos Aguado, ha reclamado que esta enfermedad sea considerada "una prioridad sanitaria", para la cual es necesaria una estrategia nacional específica.

Según ha señalado, es preciso que este plan integre prevención, diagnóstico molecular, acceso equitativo a tratamientos innovadores, apoyo a los registros de vida real e impulso a la investigación clínica independiente. Su petición se basa en los recientes datos de la edición de 2025 del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que muestra que el cáncer de pulmón se mantuvo como el tumor más mortal en España.

Según el INE, el año pasado se registraron 23.479 fallecimientos por esta causa y cáncer de bronquios, lo que supone un incremento del 0,86 por ciento respecto a 2024, Aguado ha pedido "coordinación, inversión y una apuesta decidida por la investigación". De hecho, el mismo expone que el cáncer es la principal causa de muerte en el país.

"El cáncer de pulmón sigue siendo el gran reto pendiente de la Oncología y de la salud pública en España", ha manifestado al respecto, ya que los fallecimientos por este tumor se sitúan muy por encima de los registrados por otros frecuentes, como el de colon. Esta situación "obliga a actuar con mayor contundencia en prevención, diagnóstico, investigación y acceso a la innovación", ha explicado.

Otro aspecto abordado por este grupo de expertos es la "realidad preocupante" en el apartado femenino, ya que el año pasado fallecieron 6.757 mujeres por cáncer de bronquios y pulmón, lo que acarrea un aumento del 1,08 por ciento respecto a 2024. Este dato ubica la mortalidad de las mujeres por cáncer de pulmón ligeramente por encima de la registrada por cáncer de mama, con 6.725 fallecimientos.

CRECIENTE IMPACTO EN LAS MUJERES

A juicio de GECP, esta cifra confirma el creciente impacto del cáncer de pulmón en la población femenina. Aunque los hombres siguen concentrando la mayor parte de las muertes por esta neoplasia, con 16.722 en 2025, la evolución entre las mujeres "obliga a reforzar las estrategias específicas de prevención, diagnóstico e investigación".

La actual "se trata de una tendencia que debemos vigilar con mucha atención", ha aseverado la miembro del GECP y directora de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, la doctora Reyes Bernabé, que ha añadido que la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres "continúa aumentando y esto exige reforzar la prevención del tabaquismo, la investigación y el conocimiento específico de la enfermedad en la población femenina".

De hecho, el tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, responsable de la mayoría de los casos, por lo que los especialistas han insistido en la necesidad de reforzar las políticas al respecto, especialmente entre adolescentes y jóvenes, así como de garantizar el acceso a herramientas de deshabituación tabáquica eficaces y equitativas.

SEGUIR IMPULSANDO LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Junto a ello, han expresado la importancia de seguir impulsando la investigación clínica y traslacional en cáncer de pulmón. En los últimos años, los avances en diagnóstico molecular, inmunoterapia y terapias dirigidas han transformado el abordaje de la enfermedad, pero la elevada mortalidad muestra que todavía existen importantes necesidades no cubiertas.

"La investigación ha cambiado el pronóstico de muchos pacientes de cáncer de pulmón, pero estos datos nos recuerdan que no podemos conformarnos", ha incidido Aguado, que apuesta por "seguir avanzando en conocimiento biológico, diagnóstico molecular, estrategias terapéuticas y acceso equitativo a la innovación".

Por su parte, Bernabé ha declarado que el cáncer de pulmón "es una enfermedad cada vez más compleja", motivo por el que "ya no basta con mirar solo una variable". "Tenemos que estudiar mejor los factores de riesgo clásicos, pero también los nuevos perfiles de pacientes, las diferencias por sexo, la biología tumoral y el impacto de las exposiciones ambientales", ha asegurado.